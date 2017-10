Man rijdt na zijn theorie-examen doodleuk weg in auto

Een jongeman stapte donderdagochtend doodleuk achter het stuur, nadat hij een theorie-examen had afgelegd voor een autorijbewijs. Niet erg slim...



Omstanders zagen het gebeuren op het parkeerterrein van het CBR in Haarlem en belden snel de politie. De politie was de auto al snel op het spoor. De jongeman probeerde de politie nog te ontkomen, maar de agenten wisten de onervaren chauffeur na een korte tijd al te pakken.



De bestuurder krijgt een boete voor het rijden zonder rijbewijs. En of hij is geslaagd voor zijn theorie-examen is nog niet bekend.

Reacties

23-10-2017 15:37:07 GroteMop1983

Oudgediende



Quote:

doodleuk

Leuk zeg! Oftewel Fail! Leuk zeg!Oftewel Fail!

