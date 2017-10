Goed nieuws voor zuurpruimen: negatief denken is gezond

Het lijkt wel alsof iedereen tegenwoordig altijd maar blij moet zijn en optimistisch moet denken. Zweden heeft het helemaal gehad met deze blijheidsgekte en komt met een tegenbeweging. Bewust negatief denken. En dat blijkt nog helemaal niet zo slecht te zijn.



Zelfhulpboeken en coachingstrajecten zijn vaak gericht op één ding: positief denken en gelukkig worden. De Zweedse opleiding 'Beter wordt het niet', zet zich bewust af tegen deze feelgood in de samenleving en leert je negatief denken. De opleiding was binnen no time volgeboekt en dat is niet voor niets.



Uit recent onderzoek van de Berkeley University in de Verenigde Staten blijkt namelijk dat het helemaal niet zo slecht om af en toe eens lekker pessimistisch te zijn. Deelnemers die aangaven het niet erg te vinden zich af en toe slecht te voelen, waren over het algemeen gelukkiger in het leven.



Wanneer je accepteert dat je negatieve emoties hebt, zou je bijvoorbeeld minder stress ervaren. Ras-pessimist Maarten van Rossem noemt die conclusie logisch. "Zwartkijkers zijn voorbereid op teleurstellingen, anderen niet", vertelt hij.



Ook René ten Bos, hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, is het daarmee eens. Hij hoopt dat we ook in Nederland het pessimisme opnieuw zullen leren waarderen. "Optimisten zijn nare mensen, ze hebben te veel macht", zegt Ten Bos. "Zij projecteren een beeld in de toekomst en als je daarin niet meegaat ben je een spelbreker."



Volgens Ten Bos moet je pessimisme niet vergelijken met depressiviteit en melancholie. "Pessimisme kan ook heel veel moois opleveren." Zo zijn pessimisten volgens de hoogleraar realistischer en minder geforceerd. "Zij dwingen je niet mee te gaan in een bepaald toekomstbeeld en zijn bestand tegen illusies." Want laten we eerlijk zijn: de realiteit kan nou eenmaal keihard zijn en ook de nare dingen horen bij het leven. Daar kan geen enkele optimist tegenop.

