Oudste schildpad ter wereld (186) al 26 jaar homoseksuele relatie

De oudste schildpad ter wereld (186) heeft al 26 jaar een seksuele relatie met Frederica. De twee kregen nooit jongen en nu is duidelijk waarom: Frederica is geen vrouwtje, maar een mannetje.



De oude Jonathan woont op Sint Helena, een tropisch eilandje in de Atlantische oceaan. De gouverneur van het eilandje kreeg Frederica cadeau van het Franse consulaat omdat Jonathan wat onrustig werd en behoefte had aan intiem contact.



De twee hadden vrijwel elke zondag seks, maar kregen nooit jongen. Nu, 26 jaar later is duidelijk waarom Frederica nooit zwanger werd. De ontdekking werd gedaan nadat Frederica, nu Frederic, geopereerd moest worden aan haar schil.

Reacties

23-10-2017 09:04:19 stora

Stamgast



WMRindex: 7.096

OTindex: 891

Waarom hadden ze alleen op zondag sex?

23-10-2017 09:14:44 Emmo

Stamgast



WMRindex: 29.486

OTindex: 16.062





Laatste edit 23-10-2017 09:21 @stora : De rest van de week liggen ze uit te hijgen.

23-10-2017 09:34:17 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.036

OTindex: 2.922

Of is er een gedeelte bij dat dier dat inderdaad een schil is? Ik heb altijd gedacht dat het "schild" genoemd werd, het is dus zonder de "d".Of is er een gedeelte bij dat dier dat inderdaad een schil is?

23-10-2017 09:46:52 allone

Oudgediende



WMRindex: 30.080

OTindex: 60.585

@omabep : eh.. is dat ironisch of als grap gevraagd, of ben je serieus? Want het lijkt me toch gewoon een schrijffout

