Vooral blanke mannen lopen kans op hartinfarct bij te veel sporten

Als je meer dan 7,5 uur per week sport, loop je een heel groot risico op een hartaanval. Althans dat stellen Amerikaanse wetenschappers in hun onderzoek. Opvallend is dat juist bij blanke mannen een hoger risico op hartfalen werd waargenomen.



De onderzoekers volgden 3.175 mensen gedurende 25 jaar, verdeeld in 3 groepen: mensen die weinig sporten (minder dan 150 minuten per week), mensen die gemiddeld sporten (tussen de 150 en 450 minuten per week) en mensen die veel sporten (meer dan 450 minuten per week).



Opvallend aan de uitslag is dat mannen met een blanke huid, die meer dan 7,5 uur per week sporten, maar liefst 86 procent meer kans hebben op een hartaanval dan de andere onderzochte mensen. Bij donkere mannen zagen ze dat effect niet, bij vrouwen was het te verwaarlozen.

Reacties

22-10-2017 17:44:15 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.598

OTindex: 58.278

Ach gut...zijn wij Europeanen te fijn gebouwd?

22-10-2017 17:46:48 Sjaak

Moderator



WMRindex: 15.982

OTindex: 27.579

@Mamsie : Alleen de mannen hoor. Ga jij maar gerust door met je dagelijkse 10 kilometer rennen door het bos.

22-10-2017 18:19:14 Sjaak

Moderator



WMRindex: 15.982

OTindex: 27.579

@Mamsie : O, sorry, jullie hebben helemaal geen bos. Excuses voor de valse beschuldiging.

22-10-2017 18:39:50 TonK

Senior lid

WMRindex: 686

OTindex: 89

Wnplts: Dorst

Is dat ook voor mannen die tien uur per dag middelzware lichamelijke inspanning leveren tijdens werk, zonder pauze? Dan zal ik alvast maar gaan liggen.

22-10-2017 18:41:32 Sjaak

Moderator



WMRindex: 15.982

OTindex: 27.579

@TonK : Nee, ga vooral door met werken. Dat is immers geen sport.

