Verwarring in Vlaams dorp: klokken lopen te snel

Het leek even op een mysterieus fenomeen: veel elektrische klokken in het Vlaamse Waanrode begonnen vorige week opeens te snel te lopen. De oorzaak is inmiddels gevonden: vanwege werk aan het elektriciteitsnet wordt de stroom er tijdelijk op een wat hogere frequentie doorheen gejaagd.



Lydia uit Waanrode kreeg pas door dat er iets mis was toen ze twee dagen op rij volledig aangekleed om 05.30 uur in de woonkamer stond, klaar om naar haar werk te gaan. Haar elektrische wekker liep veel te snel.



"Mijn man verklaarde me voor gek", vertelt de vrouw uit het Vlaamse Waanrode aan de zender VTM. "Hij heeft zo'n ouderwetse wekker met wijzers, ik een digitale die tot een uur vooruitliep."



Ze is bepaald niet de enige. Even verderop heeft ook Marc van Bets last van een op hol geslagen klok. Hij heeft een broodjeszaak en kan zijn voorgeprogrammeerde oven niet meer vertrouwen. "We leggen de broodjes daar van tevoren in, maar hij begon veel vroeger te bakken dan de bedoeling was."



De boosdoener is het gas- en stroombedrijf Infrax, dat in de buurt bezig is met het vernieuwen van een transformatorhuisje. Om dat te doen is de normale stroomtoevoer afgesloten zodat er veilig gewerkt kan worden. Een noodgenerator levert tijdelijk elektriciteit aan de buurt.



Alleen levert die generator de stroom op een iets hogere frequentie, en dat veroorzaakt de problemen met de klokken, legt Björn Verdoodt van Infrax uit. "Bij de normale stroom heb je 50 keer per seconde een impuls, 50 hertz. Bij de noodstroomgenerator is dat er ééntje meer: 51 impulsen per seconde. Dat heeft dus effect op het meetsysteem in die klokken. Dat gaat iets sneller door die ene hertz extra."



Het stroombedrijf verhoogde de frequentie vanwege de zonnepanelen in het dorp. Verdoodt: "Met zonnepanelen kunnen particulieren ook zelf stroom op het net zetten, wat gevaarlijk is wanneer we aan het werk zijn. Zonnepanelen zijn zo ingesteld dat ze op 51 hertz automatisch uitschakelen."



Buurtbewoner Johan Verhaegen is er niet over te spreken. Ook zijn klokken lopen voor en zijn zonnepanelen staan in alarmmodus, vertelt hij de Vlaamse krant Het Nieuwsblad. Bij de buren is zelfs de inductiekookplaat uitgevallen. Alleen mechanische wekkers en klokken die via internet of radiosignalen werken, hebben er geen last van.



Verhaegen is kwaad dat de ingreep niet is aangekondigd en vraagt zich af hoe Infrax het verlies aan zelf opgewekte groene stroom gaat compenseren. "Hoe gaan jullie dit oplossen en vergoeden? Het was trouwens schitterend weer de afgelopen dagen."



Het werk aan het net begon op 9 oktober en zou tien dagen duren, dus als alles goed gaat keert het normale leven spoedig terug in Waanrode. Infrax werkt volgens Het Nieuwsblad intussen aan een compensatieregeling voor het verlies aan groene stroom en raadt de gedupeerden aan een klachtenformulier in te sturen.

Reacties

22-10-2017 12:54:08 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 61.103

OTindex: 27.721

Quote:

De oorzaak is inmiddels gevonden: vanwege werk aan het elektriciteitsnet wordt de stroom er tijdelijk op een wat hogere frequentie doorheen gejaagd.

nu we weten wat de oorzaak is, is het op slag niet meer spannend nu we weten wat de oorzaak is, is het op slag niet meer spannend

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: