Dna-injectie lijkt effectief middel tegen huidkanker

Een simpele injectie met dna dat lijkt op dat van bacteriŽn, kan de overlevingskansen van een groep huidkankerpatiŽnten aanzienlijk vergroten.



De eerste, veelbelovende resultaten komen uit een onderzoek van het Amsterdamse VU medisch centrum onder 52 huidkankerpatiŽnten, die ruim tien jaar geleden met een verdachte moedervlek naar de huisarts gingen. Bij allen werd een melanoom - agressieve huidkanker - in een vroeg stadium ontdekt.



Dertig patiŽnten kregen de stof CpG-B ingespoten, die moest voorkomen dat de kanker zou terugkeren en uitzaaien. Twee van hen kregen jaren later alsnog uitzaaiingen en overleden aan de ziekte (7 procent).



Bij de groep die geen spuit kreeg, zaaide de kanker in 40 procent van de gevallen uit. Zes mensen overleden; drie werden opnieuw geopereerd.

Vervolgstudie



,,De verschillen zijn nogal overweldigend. Het lijkt erop dat een simpel spuitje veel ellende kan voorkomen. Maar let op: voor het op de markt komt, zullen we een vervolgstudie met een groter aantal patiŽnten moeten doen", zegt onderzoeker en medisch bioloog Tanja de Gruijl.



Melanoom is de meest agressieve en dodelijke vorm van huidkanker. Belangrijkste boosdoener is het onbeschermd bakken in de zon. Het aantal mensen dat een melanoom krijgt, stijgt al jaren. In 1990 werd bij 1.554 mensen deze kanker ontdekt; afgelopen jaar ging het om liefst 6.787 mensen.



Na het verwijderen keert de kwaadaardige huidkanker bij 5 tot 40 procent terug. Jaarlijks overlijden ongeveer 800 mensen hieraan.



De onderzoekers spoten de stof in op de plek waar de tumor had gezeten. De stof CpG-B lijkt op dna van bacteriŽn. Ons immuunsysteem herkent het als indringer, waartegen het optreedt.



In de eerste week leek het middel al zo effectief dat minder uitzaaiingen in de lymfeklieren werden aangetroffen. De Gruijl: ,,Het immuunsysteem krijgt zo'n boost dat het jaren later nog de uitgroei van nieuwe tumoren lijkt te kunnen voorkomen."

