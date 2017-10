Miljoenenrechtszaak om Australische ugg-schoenen

Hoewel wij in Nederland 'UGG' kennen als het populaire schoenenmerk, is het in AustraliŽ gewoonweg een algemene term die verwijst naar laarzen gemaakt van schapenwol. Dit verschil is nu de oorzaak van een miljoenenrechtszaak.In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is het bedrijf achter het merk UGG, Deckers Outdoor Corporation, niet Australisch, maar Amerikaans. Het bedrijf is er dan ook veel aan gelegen om Australische makers van de schoenen te stoppen.Een van deze Australische makers is Eddie Oygur uit Sydney, oprichter van Australian Leather. ,,Het is belachelijk", zegt hij tegen de BBC. ,,Ugg is gewoon de naam voor de laarzen die we al bijna een eeuw verkopen. Nu heeft een Amerikaanse gigant de naam als merk aangenomen en willen ze ons sluiten." Oygur is momenteel in de VS voor de rechtszaak die tegen hem is aangespannen.Deckers heeft het handelsmerk in 1999 vastgelegd en sindsdien vecht het bedrijf verschillende rivalen aan die de laarzen ook willen verkopen in de VS.In AustraliŽ hebben rechters echter bepaald dat 'ugg' de algemene term is voor de laarzen, waardoor het handelsmerk daar niet beschermd kan worden. Iedereen is vrij om de laarzen daar te verkopen.,,Ik heb sinds 2009 niet ťťn paar laarzen kunnen exporteren", vertelt Oygur. ,,Al mijn klanten willen ugg laarzen uit AustraliŽ, maar Deckers houdt onze wereldwijde verkoop tegen." Deckers heeft het Australische bedrijf aangeklaagd en eist een schadevergoeding van miljoenen dollars. Ook wil de gigant dat Oygur zijn hele voorraad overdraagt aan het Amerikaanse bedrijf, zodat de laarzen kunnen worden vernietigd. Deckers zegt dat de rechtszaak niet gericht is op verkopen binnen AustraliŽ, maar op de overtreding van verkoop in de Verenigde Staten.