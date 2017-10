1,5 jaar cel na verblinden helikopterpiloot met laserpen

Een 22-jarige man uit Duitsland is veroordeeld tot anderhalf jaar cel omdat hij de piloot van een helikopter met een laserpen heeft verblind. De dader werd door een rechter in Berlijn onder meer schuldig bevonden aan pogingen het luchtverkeer in gevaar te brengen en het toebrengen van lichamelijk letsel.



Het ging om een helikopter van de politie die opnamen maakte van rellen tijdens een demonstratie van linkse groepen. De veroordeelde man richtte de pen op de heli om te voorkomen dat de politie die opnamen kon maken. De rechter oordeelde dat de man wist dat hij oogletsel aan de inzittenden kon toebrengen en dat het gevaar bestond dat de helikopter zou neerstorten.



De 30-jarige piloot getuigde dat de inzittenden razendsnel speciale brillen voor nachtzicht moesten opzetten om erger te voorkomen. De dader werd uiteindelijk gevonden omdat de videocamera aan boord van het toestel hem vastlegde op beeld.



In Duitsland staat een maximale celstraf van tien jaar op het schijnen van een laserpen op een piloot.



Zeer terechte straf. Ik hoop dat de piloot geen blijvend oogletsel overgehouden heeft. Zeer terechte straf. Ik hoop dat de piloot geen blijvend oogletsel overgehouden heeft.

