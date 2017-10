Nepaanbieding bij Albert Heijn? Cremepate voor dezelfde prijs als vorige week

De scharrelvariant van de Albert Heijn crèmepaté was vorige week in de bonusaanbieding: van 13,90 euro voor 10,00 euro per kilo. Dat lijkt een koopje,

21-10-2017 15:48:35 GroteMop1983

Albert Heijn lijkt zich hiermee schuldig te maken aan een dubieuze verkooptactiek: op het etiket een te hoge 'oude' prijs vermelden, waardoor de 'korting' groter lijkt dan hij is.

Alsof we dat nog niet wisten. Als regelmatige AH-bezoeker heb ik nu wel door dat de AH echt wel met prijzen sjoemelt. Zo zal de toiletpapier van Page (24 rollen) met korting vast en zeker even duur zijn als de kleinere verpakking toiletpapier van Page normale prijs. (Gok ik gewoon.) Alsof we dat nog niet wisten.Als regelmatige AH-bezoeker heb ik nu wel door dat de AH echt wel met prijzen sjoemelt.Zo zal de toiletpapier van Page (24 rollen) met korting vast en zeker even duur zijn als de kleinere verpakking toiletpapier van Page normale prijs.(Gok ik gewoon.)

21-10-2017 15:56:49 stora

Met een pot pindakaas is het wat lastig om te sjoemelen,maar met bv vleeswaar doe je wat andere grammen in een pakje en niemand ziet het.

Dan moet je net iemand hebben die zijn oog daar op valt.



21-10-2017 15:59:36 Mamsie

Maar het gaat mooi niet door! @stora : Zou ik een moord voor doen, een boterham met dik roomboter en een grote klodder pindakaas daaroverheen,Maar het gaat mooi niet door!

21-10-2017 16:01:22 stora

Die boterham of die moord? @Mamsie , wat gaat er niet door dan?Die boterham of die moord?

21-10-2017 16:04:16 stora

Nu pot pindakaas met gratis moord @Mamsie , je wacht natuurlijk tot ze in de aanbieding komen he.Nu pot pindakaas met gratis moord

21-10-2017 16:09:35 Mamsie

een potje dood door verstikking. @stora : Dat is helemaal nog niet zó onwaarschijnlijk. Papsie noemt pindakaas altijd

21-10-2017 16:14:39 stora

@Mamsie , is Papsie daar dan niet groot mee geworden?

21-10-2017 16:20:01 allone

een potje dood door verschrikking. @stora : blijkbaar vindt hij het een

21-10-2017 16:29:35 stora

@allone , ik heb wel eens gehoord dat er mannen zijn die het op hun jongeheer smeren, want daar wordt die lekker groot van

