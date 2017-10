Britse journalist start per ongeluk anti-brexit partij

"Accidentally" richtte de Britse journalist Jeremy Cliffe dinsdagavond een nieuwe politieke partij op. Nadat hij op Twitter uiteenzette hoe "Groot-BrittanniŽ zonder brexit binnen achttien maanden een leidende rol kan spelen binnen de EU", kreeg hij naar eigen zeggen zoveel positieve reacties dat hij besloot de nieuwe partij Radicals UK op te richten.



De Radicals willen een progressieve en pro-Europese partij zijn. Volgens correspondent Tim de Wit zijn er in Groot-BrittanniŽ zeker kansen voor een dergelijke beweging. "Geen van de twee huidige grote partijen verzet zich nog tegen de brexit, terwijl toch 48 procent van de mensen tegen stemde. Vooral onder twintigers en dertigers is er een flinke groep die niet voelt dat er een partij voor ze is."



Journalist Cliffe werkt als correspondent in Berlijn voor het Britse tijdschrift The Economist. De Wit noemt Cliffe een serieuze en gerespecteerde journalist. Vooral online, op social media, ziet hij wel degelijk potentie voor de partij. "In de vorm van een grote anti-brexit-beweging, die zich verzet en op die manier invloed probeert uit te oefenen."



De volgende verkiezingen zijn pas in 2022, al kan dat volgens De Wit in het instabiele Groot-BrittanniŽ heel goed veel eerder zijn. "Maar de kans dat de partij daadwerkelijk een zetel in het parlement verovert is, mede door het Britse districtenstelsel, klein. Net zoals het alsnog tegenhouden van de brexit."



Volgens De Wit hebben zowel de Conservatieven als Labour zich neergelegd bij een onomkeerbare brexit-koers. "Ondanks dat die laatsten het er nog steeds niet mee eens zijn."



Twee uur na de lancering van het idee, gisteravond, twitterde Cliffe dat hij 2000 steunbetuigingen had ontvangen. Hij schreef dat hij overweldigd is, en lijkt vastbesloten over de oprichting van de Radicals.



Vanmorgen schreef de journalist dat in ieder geval is aangetoond dat er overduidelijk behoefte is aan een dergelijke partij. Hij liet weten dat "de omvang en voortzetting van dit experiment niet te combineren is met zijn baan als Berlijn-correspondent" en dat hij de oprichting van de Radicals overdraagt aan een groep medestanders in Groot-BrittanniŽ.

