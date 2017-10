Eigenaars Breaking Bad-huis installeren hek tegen pizzagooiers

De eigenaars van het huis dat Walter White bewoont in de tv-serie 'Breaking Bad' zijn het spuugzat: al jaren aan een stuk gooien fans pizza's op het dak van hun woning, in navolging van Walter White in één van de beroemdste scènes uit de serie. Nu hebben ze maatregelen getroffen: ze installeerden een hek om de vliegende pizza's buiten te houden.In de tweede aflevering van het derde seizoen, dat in 2010 uitgezonden werd, gooit hoofdpersonage Walter White, vertolkt door Bryan Cranston, in een woedevlaag een afhaalpizza op het dak van zijn huis in Albuquerque, New Mexico - dat er nog een tijdje blijft liggen ook. Filmpje De bedenker van de reeks, Vince Gilligan, had fans in 2015 al opgeroepen om te stoppen met de bizarre praktijk, maar daar hadden de vele tientallen toeristen die jaarlijks afzakten naar het adres van Walter White geen oren naar. Zij poseren voor het huis, om vervolgens de inmiddels beroemde scène uit de serie na te spelen. Geen pretje voor de werkelijke eigenaars natuurlijk, die wekelijks een verlepte pizza van hun dak moeten halen. Onlangs was de maat vol: na het zoveelste pizza-incident besloten ze om een 1,8 meter hoge ijzeren omheining rond hun huis te plaatsen. Bewoonster Joanna Quintana getuigt: "We kunnen het huis niet verlaten, want er lopen voortdurend mensen rond en op ons erf. Het is belachelijk." Een buurman beaamt: "Dag in dag uit circuleren er mensen in deze straat. Ze parkeren voor onze oprit en blokkeren de doorgang."