Amerikaanse ruilt potje McDonalds-saus om voor een auto

Dat sommige fans veel overhebben voor de befaamde szechuansaus van McDonald's blijkt uit het verhaal van Rachel Marie. De 23-jarige grafisch designer uit het Amerikaanse Michigan was erin geslaagd een potje van de begeerde saus te bemachtigen en ruilde het deze week in voor... een Volkswagen Golf. Dat schrijft Nieuwsblad.be.



De szechuansaus werd door McDonald's gelanceerd in juni 1998 als tijdelijke dipsaus voor McNuggets. Het potje maakte deel uit van een campagne voor de Disneyfilm 'Mulan'. Zodra de film uit de startblokken was geschoten, besloot de keten de szechuansaus weer van de markt te halen. In april dit jaar dook de exclusieve saus opnieuw op, maar dan wel in de eerste aflevering van het derde seizoen van 'Rick & Morty', een populaire animatiereeks gebaseerd op de film 'Back To The Future'. De fans reageerden zo enthousiast dat ze McDonald's smeekten om nog eens te kunnen proeven van het sausje. Met succes. Op 7 oktober bracht de hamburgerketen de saus opnieuw uit, als promotiestunt en in gelimiteerde oplage. Omdat zoveel fans met lege handen moesten afdruipen, gaat McDonald's de saus vanaf januari opnieuw aanbieden, ditmaal in grotere hoeveelheden. Omdat de sauspakjes pas in januari terug op de markt gaan en erg gegeerd zijn bij fans, worden ze nu voor grof geld verkocht op tweedehandssites. Rachel Marie, een 23-jarige grafisch designer uit de Amerikaanse staat Michigan, besloot het pakje aan te bieden op een Facebookgroep waarop 'Rick & Morty'-fans pins ruilen. "Er kwam eigenlijk veel respons op mijn zoekertje, en sommige pins waren echt mooi", legt ze uit aan Business Insider. "Maar ik dacht: waarom zou ik niet vragen of iemand er een auto voor over had?" En inderdaad: één fan die vlakbij woonde was bereid zijn Volkswagen Golf Mk4 in te ruilen voor een sausje. De fan liet weten dat hij nu op zoek is naar een andere auto voor dagelijks gebruik, maar dat hij gewoon écht dat pakje saus wilde.

Reacties

20-10-2017 13:13:25 Emmo

Stamgast



WMRindex: 29.422

OTindex: 16.004

Hier het recept . Of het de originele McDonalds-saus is, betwijfel ik, gezien het feit dat McDonalds gewoonlijk wat minder ambachtelijk is.

20-10-2017 13:17:13 allone

Oudgediende



WMRindex: 30.038

OTindex: 60.491

Een auto ruilen tegen een saus

20-10-2017 13:30:01 venzje

Oudgediende



WMRindex: 10.452

OTindex: 2.807



Toch binnenkort maar eens proberen. @Emmo : Hmmm... dat heb ik haast allemaal in huis...Toch binnenkort maar eens proberen.

20-10-2017 13:30:24 allone

Oudgediende



WMRindex: 30.038

OTindex: 60.491

@Sjaak : jammer dat de Golf niet dezelfde kleur heeft als haar haar..

20-10-2017 13:31:12 Sjaak

Moderator



WMRindex: 15.978

OTindex: 27.573

@allone : Misschien volgende week. Zo'n type is ze wel denk ik.

20-10-2017 13:32:01 Emmo

Stamgast



WMRindex: 29.422

OTindex: 16.004

@Sjaak : Kun je dan zo snel terecht bij de autospuiter?

20-10-2017 13:34:58 allone

Oudgediende



WMRindex: 30.038

OTindex: 60.491

Of zelf doen @Emmo : bij de kapper misschien?Of zelf doen

20-10-2017 13:56:38 Emmo

Stamgast



WMRindex: 29.422

OTindex: 16.004

@allone : Ik wist niet dat een kapper ook auto's schilderde. Zelf doen kan natuurlijk altijd

20-10-2017 13:59:08 allone

Oudgediende



WMRindex: 30.038

OTindex: 60.491



En een kapper die zulke kleuren gebruikt lijkt me progressief genoeg @Emmo : Wist ik ook niet, maar het is VS hè, land van alle mogelijkhedenEn een kapper die zulke kleuren gebruikt lijkt me progressief genoeg

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: