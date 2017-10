Oogarts waarschuwt: Oogdruppels en secondelijm amper te onderscheiden

Het zal je maar gebeuren: je grijpt met je slaperige ogen naar je flesje lenzenvloeistof en pakt in plaats daarvan een tube secondelijm. Het gevolg: helse pijn en dichtgeplakte ogen. Dit gebeurt regelmatig, ontdekte oogarts Richard Zegers van het Diakonessenhuis in Utrecht.Een 20-jarige man kwam voor de zomer naar de eerste hulp in Utrecht nadat hij 's nachts secondelijm in zijn ogen had gekregen. "Ik werd gebeld door de eerstehulparts, die niet zo goed wist wat hij ermee aan moest. De paniek was groot bij de patiŽnt en de arts schrok ook", vertelt Zegers aan Editie NL. "Uiteindelijk moest de lijm worden verwijderd, net als de meeste van zijn wimpers, maar het is gelukkig goedgekomen."Zegers schreef een wetenschappelijke publicatie over het voorval, omdat hij erachter kwam dat dit niet op zichzelf stond. "Zo zijn er in Engeland binnen een half jaar zes gevallen gemeld, en in Iran maar liefst 105 binnen drie maanden", vertelt hij.Precieze cijfers over het aantal Nederlandse gevallen zijn er niet maar ook hier bleek het vaker te gebeuren. "Na mijn publicatie waren er meerdere collega's die zeiden dit ook te hebben meegemaakt. Er kwamen zelfs KNO-artsen naar mij toe, wiens patiŽnten secondelijm in hun oor hadden gehad omdat het op oordruppels lijkt", vertelt Zegers.Het klinkt vreemd, verwarring tussen secondelijm en oogdruppels. Toch is het snel gebeurd, vooral met tubes lijm voor cosmetische doeleinden. "Als je flesjes nagellijm en flesjes oogdruppels naast elkaar houdt zijn ze bijna niet van elkaar te onderscheiden. Ze hebben dezelfde vorm, hetzelfde formaat, het lijkt haast alsof ze van dezelfde fabrikant komen. En de tubes secondelijm hebben weer veel weg van een tube oogzalf. Ik snap dus wel dat daar verwarring in kan ontstaan."Secondelijm in je oog doet volgens Zegers vooral heel veel pijn. "De meeste mensen weten wel hoe het is om een vlieg of een haartje in hun oog te hebben. Dat is al irritant, dit is veel erger. Daardoor raken mensen vaak in paniek, ze hebben veel pijn en zijn bang dat ze blind worden". Meestal loopt het goed af en kan de lijm met speciale instrumenten door de arts worden verwijderd. "Ook dat doet heel veel pijn. Vaak zit het in de wimpers, die er allemaal uitgetrokken moeten worden. Dat is geen pretje."Maar als de lijm op het oog zelf komt, kan het in een enkel geval zelfs blijvende schade veroorzaken. "Je kunt er krassen van op je hoornvlies krijgen, hierdoor zie je minder en heb je veel meer last van licht. Meestal zijn die klachten na een week wel verdwenen, maar bij sommige mensen komen de krassen na verloop van tijd terug. Dan kun je er langer last van blijven houden."Secondelijm op het oog veroorzaakt dus meer pijn dan blijvende schade, maar toch wil de oogarts mensen waarschuwen. Natuurlijk is het verstandig de lijm en oogdruppels op een andere plek te leggen, maar ook over de verpakking zou beter nagedacht moeten worden. "Op de meeste gevaarlijke producten zit een veilige sluiting, maar niet op secondelijm. Misschien moet er ook een drukknop op lijm komen, dan gaat er wel een lichtje branden als je hem in het donker niet meteen open krijgt."