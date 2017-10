Jongeren starten kookgroep voor eenzame ouderen: Mensen leven helemaal op

De net afgestudeerde studenten Robert Croese (25) en Max Kranendijk (25) zijn een speciale kookclub gestart voor eenzame ouderen: Oma's Soep. "Tijdens het koken zie je de prachtigste dingen ontstaan."Het idee voor de kookgroep ontstond een jaartje geleden. Zoals het net afgestudeerde studenten betaamt: in de kroeg. Max: "Ik vertelde mijn vrienden over mijn oma die in Maastricht woont. Dat ze heerlijke soepen kan maken maar dat ze sinds het overlijden van mijn opa best wel eenzaam was geworden."Het verhaal bracht Max en zijn goede vriend Robert op een idee. "We wilden graag iets doen voor eenzame ouderen. Veel oudere mensen zijn dol op koken, dus het idee van de kookclub was vrij snel geboren."Een half jaar geleden organiseerden de twee vrienden, met overgebleven groenten uit de supermarkt, voor het eerst een kookclub. In een buurthuis in Amsterdam-Oost. Het was zo'n succes, het smaakte naar meer.Het afgelopen jaar heeft het tweetal heel Amsterdam doorgecrosst om met eenzame ouderen te koken en te eten. "Van buurthuizen in volksbuurten tot sjieke huizen in Amsterdam Zuid. We komen overal om met de ouderen te koken. Hierbij is het belangrijkste om ouderen duurzame relaties te laten opbouwen en een gevoel van voldoening te geven."