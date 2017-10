Dader mishandeling meisje verraadt zichzelf bij EHBO-post

Een man die een meisje had mishandeld in Sittard, is opgepakt toen hij met een zere hand bij de EHBO kwam.



De 19-jarige man wordt ervan verdacht dat hij het meisje (17) tegen de grond heeft geduwd en tegen het hoofd heeft getrapt. Dat gebeurde nadat ze allebei afzonderlijk van elkaar de Oktoberfeesten hadden bezocht.



Het meisje had een vleeswond opgelopen en was met vriendinnen naar de EHBO-post gegaan. Terwijl zij daar werd behandeld, verscheen de man op dezelfde post. Hij had pijn aan zijn hand en wilde daarnaar laten kijken.



Vriendinnen van het meisje herkenden hem en seinden de politie in. Die heeft de man aangehouden.



Waarom de man het meisje mishandelde en of ze elkaar kenden, is niet bekend.

