Belangrijke neo-nazileider stapt op en onthult dat hij homo is

Een prominente Britse neonazi is uit de beweging gestapt en heeft bekend gemaakt dat hij homo is en joodse roots heeft.



Kevin Wilshaw was een belangrijke figuur binnen het Britse National Front. Tientallen jaren was hij actief binnen de beweging en tot dit jaar sprak hij nog op extreemrechtse bijeenkomsten. Tegen Channel 4 News vertelt hij nu dat hij is gestopt bij de partij en zich schaamt voor zijn gewelddadige verleden. Eerder heeft hij een moskee gesloopt, een stoel op iemands hoofd geslagen en is hij gearresteerd voor racisme.



Hij zegt dat hij weinig vrienden had op school en op zoek was naar ‘kameraadschap’. Maar de laatste tijd kwam Wilshaw onder vuur te liggen bij leden van zijn eigen partij, nadat vermoedens rezen over zijn geaardheid. “Het is verschrikkelijk egoïstisch om te zeggen, maar wel waar. Ik zag mensen mishandeld worden, uitgescholden en bespuugd, maar pas als het jezelf overkomt realiseer je je dat wat je doet verkeerd is.”



Hij onthulde ook dat zijn moeder deels joods is. De ex-nazi voelt zich “ongelooflijk schuldig” over zijn verleden, maar vreest ook dat het moeilijk wordt om de leegte op te vullen van de extreemrechtse beweging waarmee hij tot nu toe zijn tijd doorbracht. “Ik kan de mensen die deze onzin propageren wel iets aandoen. Ik wil ze pijn doen en laten zien hoe het is om met een leugen te leven en degene te zijn die het slachtoffer is.”

Reacties

19-10-2017 15:53:42 Grouse









Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Hoewel hij al een heel eind op weg was.

Nu kan hij zich mooi gaan richten tegen het rechts-extremisme. Als spijtoptant met inside information.

De vraag is hoe serieus zo iemand genomen gaat worden.

De tijd zal het leren.

19-10-2017 16:18:43 Hisoka













Quote:



Ik kan de mensen die deze onzin propageren wel iets aandoen. Ik wil ze pijn doen





Hij komt me ook als niet neo-nazi nou niet over als bepaald plezant



@Grouse : Nou zo gekeerd is meneer niet vrees ik.Hij komt me ook als niet neo-nazi nou niet over als bepaald plezant

19-10-2017 19:28:37 cousinDupree









S @De_Paus: Wees maar blij dat je geen Benedictus meer bent want da's volgens mij ook een homo.

