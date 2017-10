Chipstekort dreigt in Nieuw-Zeeland door aardappeltekort

Liefhebbers van chips in Nieuw-Zeeland moeten er rekening mee houden dat ze minder kunnen snacken. Door aanhoudende regen is maar liefst 30 procent van de aardappeloogst verloren gegaan. En dat geldt met name voor de aardappelsoort die wordt gebruikt voor het maken van chips.Nieuw-Zeelandse media hebben al een naam voor het scenario dat nu op de loer ligt: de chipocalypse. "De komende tijd worden zakken chips waarschijnlijk schaarser en duurder", zegt correspondent Robert Portier in het NOS Radio 1 Journaal. Sommige supermarkten hebben zelfs al bordjes opgehangen die voor lege chipsschappen waarschuwen.Het land heeft de op twee na natste winter ooit achter de rug. Op het Noordereiland zijn akkers momenteel zo nat dat er geen tractoren overheen kunnen rijden. "Goede aardappelen blijven liggen en er kan nog niet worden geplant voor een nieuwe oogst."Op het Zuidereiland werken boeren klokje rond om lege schappen zo veel mogelijk te voorkomen. "We zijn de hele nacht bezig geweest om nieuwe aardappels te planten", vertelde een boer op tv.Volgens de ceo van verenigde aardappelbedrijven is de mislukte oogst een gevolg van klimaatverandering. Hij verwacht dat de chipocalypse tot kerst duurt.