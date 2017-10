Politiebureau Nijmegen-Zuid ontruimd om handgranaat

Dinsdagmiddag is in Nijmegen-Zuid het politiebureau aan de Muntweg ontruimd. 'Iemand had een 'gevonden' handgranaat op de balie van het politiebureau gelegd', zo laat de politie dinsdagmiddag via Facebook weten.'Hierdoor is al het personeel van Nijmegen-Zuid tijdelijk op straat gezet. Het politie bureau werd ontruimd in afwachting van de explosieven opruimingsdienst (EOD). Er werden afzetlinten rondom het politiebureau geplaatst. De granaat bleek na onderzoek door de EOD geen gevaar te vormen voor de buurt en de politiemensen. Rond 15.45 uur werd het politiebureau weer vrijgegeven en konden de politiemensen weer naar binnen.