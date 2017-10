Overleden terwijl ze elkaar omhelsden: vermist stel teruggevonden in woestijn VS

In de Amerikaanse woestijn zijn gisteren de lichamen teruggevonden van een stel dat sinds eind juli werd vermist. Rachel Nguyen en Joseph Orbeso blijken omgekomen door uitdroging. Toen ze stierven, hielden ze elkaar vast in een innige omhelzing, zegt de vader van ťťn van hen.Na bijna drie maanden zoeken in het gebied waar voor het laatst een telefoonsignaal van hen werd opgevangen, werd een spoor ontdekt van kleding, lege waterflessen en verpakkingen van voedsel. Het officiŽle onderzoek moet nog worden afgewacht, maar de politie neemt aan dat Nguyen (20) en Orbeso (21) zijn verdwaald en daarna door een gebrek aan water om het leven zijn gekomen.Het stel uit Los Angeles werd 28 juli als vermist opgegeven toen ze niet waren teruggekeerd naar hun verblijf bij het Joshua Tree National Park (kaartje: Klik hier ). Het natuurreservaat heeft een geduchte reputatie: door de hoge temperaturen vinden wandelaars die de weg kwijtraken, meestal al snel de dood. Op de dag van de verdwijning van Nguyen en Orbeso liep de thermometer op tot ruim boven de 37 graden.Een parkwacht zegt dat ze vermoedelijk rondjes hebben gelopen nadat ze hadden ontdekt dat ze waren verdwaald. Ze zijn niet in staat geweest hun auto terug te vinden. Die werd kort na hun verdwijning al ontdekt in het noordwestelijke deel van het park in CaliforniŽ.De vader van Joseph Orbeso zegt opgelucht te zijn dat aan zijn maandenlange zoektocht een eind is gekomen. "We kunnen het nu afsluiten, ze zijn gevonden. En dat was ons voornaamste doel: hen terugvinden."