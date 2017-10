94-jarige parachutist verliest schoenen tijdens skydive

De Belgische Karel Tilley begon op 92-jarige leeftijd met skydiven. Sindsdien waagt hij elk jaar een sprong. Zijn derde sprong maakte hij afgelopen zaterdag. Op 3.000 meter hoogte ging er alleen iets mis. Hij verloor zijn schoenen en landde vervolgens op zijn sokken in een Zeeuws weiland.Toen Karels zoon Koen zijn vliegbrevet haalde in 2015, gaf zijn vader te kennen dat hij graag eens uit een vliegtuig wou springen."Het werd eerst weggelachen, maar toen mijn vader bleef volhouden heb ik hem daarin gesteund. Een paar weken later zijn we naar een cardioloog geweest om te checken of hij in staat was om deze sprong te doen", vertelt zoon Koen aan EditieNL. Dat was zo en dus kon het avontuur beginnen.Bij de eerste twee parachutesprongen deed Koen met hem mee, maar afgelopen weekend sprong zijn vader voor het eerst alleen met een instructeur. Dat ging goed, op een klein detail na: op 3.000 meter hoogte verloor Karel zijn schoenen.