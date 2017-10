17-10-2017 17:19:12

Quote:

Onwaarschijnlijk: gezin laat jongetje (3) enorme python berijden in achtertuin

Leuk zo'n kiekje.........Totdat de slang zich op een onverwachts moment vergrijpt aan het joch. Dan is het opeens...... dat doet ie anders nooit.Maar daar krijg je je kind dan niet mee terug.Een dier dat niet als huisdier geschikt is, zou je nooit als huisdier bij je moeten houden. Vooral niet als je kinderen hebt.Alhoewel.... *is van plan om een klein schattig tijgertje te kopen, voor de tuin van de onderbuurman.