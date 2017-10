Dronken automobiliste vraagt de weg aan politieagenten

Een dronken vrouw maakte het de politie in Maastricht dit weekend wel heel gemakkelijk.



Ze stopte om de weg te vragen aan een paar agenten die vrijdagnacht een aanrijding aan het afhandelen waren.



Toen ze het raampje liet zakken roken de agenten al meteen hoe laat het was. De automobiliste werd naar de kant gedirigeerd en moest mee naar het bureau. Daar bleek dat ze drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol had genuttigd.



Ze moest haar rijbewijs ter plekke inleveren en krijgt binnenkort een oproep om voor de rechter te verschijnen.

