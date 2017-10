Nieuw gezichtsbedrog: roze gymp is grijs..

Op sociale media is een nieuwe vorm van gezichtsbedrog opgedoken. Grijze met turquoise-kleurige Vans-sneakers.Een twitteraar met de naam @thuumby plaatste een foto met de tekst: ‘Deze roze met witte Vans!’. Daar was niet iedereen het mee eens. De post ging viraal, omdat een meerderheid grijs met turquoise ziet. De schoenen blijken toch wit met roze. Het doet veel mensen denken aan The Dress uit 2015.Maar wie op de site van het merk Vans kijkt, kan nergens sneakers in die kleur vinden. Wel roze met wit. Chelsea Traynor maakt korte metten met de discussie en plaatst de twee foto’s naast elkaar.