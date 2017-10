17-10-2017 09:37:19

Hopelijk hebben ze bij de volgende verkiezen wel een keuze uit niet idioten. QuoteHopelijk hebben ze bij de volgende verkiezen wel een keuze uit niet idioten.

Persoonlijk heb ik het idee dat de heer Trump wat minder idioot is dan hij zo af en toe lijkt.Verder, andere Amerikaanse presidenten, de heer Obama inclusief, zijn niet veel beter, al maken ze een betere indruk.Zo ver ik kan beoordelen worden Amerikaanse presidenten naar voren geschoven door belangengroepen. Deze bekostigen de reclamecampagne om president te worden. In ruil daarvoor zet de gekozen president zich in voor de belangen van die groepen. Maakt geen donder uit of het Democraten of Republikeinen zijn.Trump is de eerste die voldoende rijk was om een groot gedeelte van die campagne zelf te bekostigen. Hij is daarmee niet afhankelijk van die belangengroepen. (een ongeleid projectiel, of dat niet goed of slecht is)Hij wordt dus in hoge mate zwart gemaakt door de "Democratische" belangengroepen, terwijl de "Republikeinse" eerst de kat uit de boom kijken en zichzelf ook buitenspel gevonden zien.De fouten die Trump zeer zeker maakt worden op die manier in hoge mate uitvergroot. Daarbij komt dat hij, als raskapitalist, op veel mensen onsympathiek overkomt. Deze mensen zullen daarmee ook zonder provocatie tegen hem ageren.De maatregelen waarmee ik persoonlijk in Amerika te maken heb, laten in het geheel geen verschil zien tussen de Republikeinse en Democratische presidenten. Voor mij is het één pot nat.Hoe het voor de Amerikanen is, daar gaan de Amerikanen zelf over. Het is hún president.