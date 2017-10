School: verjaardagsfeestje? Hele klas of niemand uitnodigen

Leerlingen van basisschool Molenveld in het Vlaamse Denderhoutem mogen alleen nog uitnodigingen uitdelen als alle klasgenootjes mogen komen. Anders leidt dat 'tot traantjes en conflicten', zegt de directrice van de school.



"Niet uitgenodigd worden op een feestje snijdt heel diep bij jonge kinderen", zegt schooldirectrice Lieve Welleman in het Nieuwsblad. Volgens haar kwam het in klassen geregeld voor dat telkens dezelfde kinderen niet werden uitgenodigd.



De basisschool heeft daarom duidelijke regels opgesteld: kinderen mogen enkel nog uitnodigingen uitdelen op school als iedereen van de klas mag komen. Als niet alle klasgenootjes welkom zijn, moeten de leerlingen de uitnodigingen buiten de schoolpoorten uitdelen.



Sommige ouders juichen de nieuwe regel toe, maar er is ook kritiek. Sommigen vinden dat kinderen moeten leren omgaan met teleurstelling. Anderen vinden dat een feestje geven voor 25 kinderen niet vanzelfsprekend is.

Reacties

16-10-2017 18:22:27 Heusdenaar

Een kinderfeest met 25 kinderen lekker prijzig. Mijn kinderen mogen ong 10-15 vrienden uitnodigen en bepalen helemaal zelf wie er wel en wie er niet komen.

