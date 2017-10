Half opgerookte sigaar van Churchill brengt 12.000 dollar op

Een half opgerookt sigaarstompje van de Britse oorlogspremier Winston Churchill heeft op een veiling in het Amerikaanse Palm Beach (Florida) 12.000 dollar (10.150 euro) opgebracht, meldt ABC News. De koper heeft zich niet bekendgemaakt.Volgens veilinghuis RR Auction rookte Churchill de Cubaanse havanasigaar op 11 mei 1947 in de Parijse luchthaven Le Bourget. Bij de veilingkavel hoorde ook een gesigneerde foto van de oorlogspremier waarop hij te zien is met de bewuste sigaar in zijn mond. Het kleinood is amper 10 centimeter lang en draagt nog het gepersonaliseerde sigarenbandje van de Britse politicus. Het is niet de eerste keer dat een sigarenstompje van Churchill voor een hoog bedrag wordt geveild. Zeven jaar geleden had een koper voor een gelijkaardig exemplaar 5.200 euro over op een veiling in Norfolk. Naar verluidt is een half opgerookte sigaar van Churchill een zeldzaamheid omdat de oorlogspremier zelden een sigaar niet oprookte.