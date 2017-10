Studente springt in de lucht voor foto en valt te pletter

Een Zuid-Koreaanse studente wilde een leuke foto van zichzelf maken, terwijl ze in de lucht sprong op een mooie klif. Toen ze landde, stapte ze mis en viel naar beneden.



Op 22 juni vroeg de 23-jarige Hyewon Kim een andere toerist om een foto te maken van haar op de klif ‘Seven Sisters from Cuckmere Haven’ in Engeland. Voor de ‘springfoto’ stond ze echter gevaarlijk dicht bij de rand, terwijl de klif al was afgebrokkeld. Bij de landing kwam ze met één voet naast de klif terecht. Ze viel ruim zestig meter naar beneden en overleed.



De Zuid-Koreaanse was naar Groot-Brittannië gekomen om haar Engels te verbeteren. Op haar mobiel zijn zes foto’s teruggevonden van enkele seconden voor haar dood waarop ze vrolijk poseert met haar rug naar de rand van de klif.



Agent Tod Stewart van de politie van Sussex vertelt: “Op de foto’s zie je hoe ze in de lucht springt, terwijl ze extreem dicht bij de rand staat. Ze is alleen bezig met de foto’s en kijkt heel vrolijk.” Lijkschouwer Alan Craze vult aan: “Ze kwam met één voet op de klif terecht, maar met de andere stapte ze er naast.”



De maker van de foto’s was geschokt. “Ze viel naar beneden, terwijl ik foto’s aan het maken was. We probeerden allemaal iemand te vinden die het alarmnummer kon bellen. Daarna belde ik de Koreaanse ambassade.” Een andere getuige zegt: “Ik zag haar daar staan. Daarna hoorde ik ineens een klap en was ze er niet meer. Waar ze eerder nog stond, lag nu alleen nog een tas.”



Sinds haar dood zijn overal waarschuwingsbordjes geplaatst. Iets wat Craze toejuicht, maar hij vreest het ergste. “We hebben geluk als dit de laatste is. Dit is namelijk geen unieke dood.”

Reacties

16-10-2017 14:20:59 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.557

OTindex: 57.968

Wat staat er op die waarschuwingsbordjes?

Verboden toegang voor dwazen?

16-10-2017 14:25:40 Emmo

Stamgast



WMRindex: 29.267

OTindex: 15.862

@Mamsie : "Verboden op te springen en verkeerd neer te komen".

16-10-2017 14:33:08 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 4.344

OTindex: 7.051

Moraal van het verhaal: nooit in de buurt springen bij een klif. Dat is vervelend.Moraal van het verhaal: nooit in de buurt springen bij een klif.

16-10-2017 19:41:05 allone

Oudgediende



WMRindex: 29.947

OTindex: 60.327

@Emmo :

: "Verboden op te springen en verkeerd neer te komen". Quote @Mamsie : "Verboden op te springen en verkeerd neer te komen". springen mag nog wel, maar verkeerd neerkomen niet meer



