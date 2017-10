FB-oplichter moet ruim 40.000 euro betalen voor bedriegen met nepprofiel

De lesbische vrouw uit Cuijk die maandenlang werd bedrogen middels het nepprofiel 'Cindy Klaassen' op Facebook kan een schadevergoeding van ruim 40.000 euro tegemoet zien.



De rechtbank in Maastricht acht bewezen dat Peter K. uit Landgraaf achter het nepprofiel zit en op een 'walgelijke' manier misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen dat hij bij de Cuijkse had gewekt.



De 49-jarige vrouw kwam in november 2015 via een Facebookgroep voor lesbische vrouwen in contact met Cindy Klaassen. De twee bouwden een vertrouwensband op en hadden veelvuldig contact via Facebook en Whatsapp. De band werd zo intiem, dat ze elkaar naaktfoto's en -filmpjes stuurden. Van een ontmoeting kwam het niet, omdat Cindy iedere keer gemaakte afspraken met een smoes afzegde.



Na contact met een ander lid van de Facebookgroep voor lesbiennes kreeg de vrouw het sterke vermoeden dat zij en vele andere vrouwen werden bedrogen. Cindy gebruikte soms verkregen foto's van de ene vrouw om een andere te verleiden. De Cuijkse begon een zoektocht naar de ware identiteit van Cindy Klaassen en kwam uit bij de man uit Landgraaf, die nog altijd de computer van zijn ex beheerde. Deze ex was fotografe en uit een van haar fotoseries met een jonge moeder had hij foto's gestolen en gebruikt voor zijn nepprofiel op Facebook.



De vrouw uit Cuijk deed aangifte, maar de politie maakte geen zaak van haar verhaal. Ze spande daarom zelf met succes civiele rechtszaken aan om bewijs te verzamelen dat de man uit Landgraaf haar bedroog.



Tijdens de rechtszitting ontkende K. dat hij met de zaak te maken had. Hij zei dat hij zijn laptop en mobiele telefoon had uitgeleend aan een achterbuurman die in scheiding lag. Hij had echter geen enkele onderbouwing voor die bewering. De rechter noemt zijn verhaal ongeloofwaardig.



De rechtbank stelt vast dat K. juist wel schuldig is. Hij heeft de vrouw uit Cuijk misleid en opgelicht, omdat hij een valse identiteit gebruikte op Facebook. Ook stelt de rechter vast dat hij inbreuk heeft gemaakt op het portretrecht van de vrouw en op haar persoonlijke levenssfeer.



De man mag haar foto's en filmpjes niet langer hebben of verder verspreiden. Doet hij dat toch, dan kost hem dat 1.000 euro per keer en voor iedere dag dat dat voortduurt nog eens 1.000 euro met een maximum van 100.000 euro.



Tenslotte is haar een schadevergoeding van 41.380 euro toegewezen, waarvan 5.000 euro smartengeld. De rechter heeft in de vaststelling van het smartengeld meegewogen dat de vrouw intieme beelden stuurde naar iemand die ze nooit had ontmoet. Het overige deel van de vergoeding is een compensatie voor gemaakte kosten.



De Cuijkse is tevreden met de uitspraak en hoopt dat het boek nu gesloten kan worden. Haar advocaat Stephan Mulders noemt het vonnis bijzonder, met name dat dit soort misleiding volgens de rechter onrechtmatig is. ,,Dat is uniek in Nederland.

Dat klopt. Zie voor verdere uitleg met tot deze casus ook FB-misbruik

Alleen jammer dat de politie weer niks doet. Jammer. En ze hameren er zo op dat je altijd aangifte moet doen...

