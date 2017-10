Spoorloper met bizar verhaal opgepikt door trein: Ik was in slaap gevallen

In slaap gevallen in de trein en daardoor ongemerkt op het rangeerterrein in Lelystad beland. Dat was de verklaring van een 21-jarige man die donderdagavond langs het spoor richting Dronten liep. 'Meneer was duidelijk het spoor bijster', grapt de politie op Facebook.



Meestal zijn het baldadige jongeren, soms zijn het verwarde mensen al dan niet met su´cidale neigingen. Maar donderdagavond kreeg de politie Lelystad te maken met een ander soort spoorloper.



Na de melding dat er een persoon bij het rangeerterrein in Lelystad zou lopen, ging de politie ernaartoe. Nadat agenten enkele kilometers langs het spoor zochten, bleek dat de spoorloper al door een voorbijrijdende trein was opgepikt en naar station Lelystad was gebracht.



Op het station bleek het te gaan om een 21-jarige man. Hij vertelde dat hij in slaap was gevallen en vervolgens wakker werd op het rangeerterrein. Daarop had hij besloten lopend verder te gaan naar Zwolle, ruim 40 kilometer verderop.



Het verhaal werd echter nog vreemder toen bleek dat hij geen geldig vervoersbewijs had en als illegale vreemdeling te boek stond. De man werd meegenomen naar het politiebureau, waar een volgende draai in het verhaal volgde: hij bleek in Engeland uitgezet, maar had wÚl de Nederlandse nationaliteit.



'Hoewel zijn verklaring helemaal niet klopte, hadden wij geen redenen om hem vast te houden', schrijft de politie Lelystad op Facebook. De 21-jarige spoorloper mocht zijn weg vervolgen.



De politie kon een treffende woordspeling niet onderdrukken: 'Een ding was duidelijk, en we maken hem toch, meneer was duidelijk het spoor bijster.'

