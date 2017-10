Welke gek gebruikte zijn Audi A6 als botsauto op Emmer Rondweg?

Wie is die knettergekke Duitser die afgelopen zaterdag met zijn dikke Audi de auto van een gezin uit Emmer-Compascuum heeft geramd? En wat bezielt de man? Cindy Strijkers-Brakel staat voor een raadsel.



Wat, als de ijshockeythriller van de Flyers tegen Herentals niet op een verlenging was uitgedraaid? Dan waren de Strijkertjes een kwartiertje later over de Emmer Rondweg gereden. En hadden zij niet het pad van die dwaze Duitser gekruist. Wie is die bestuurder, die de neus van zijn zwarte Audi A6 in de flank van de Skoda Fabia Combi van de familie uit Emmer-Compascuum boorde? Vragen, vragen.



Terug naar zaterdagavond, even na elven. Ze zijn er bijna. Cindy Strijkers-Brakel achter het stuur, haar man Alexander ernaast en achterin zitten de zoontjes Niek (10) en Tim (11). Niek is sinds vorig jaar helemaal gek van ijshockey. Sindsdien houdt de hele familie het padje naar ijspaleis Thialf warm. Dankzij de seizoenkaart missen ze geen thuiswedstrijd van de hoofdmacht. Rijdend op de Rondweg gloeien ze nog na van een bloedstollend avondje Flyers. Met fataal einde voor hun favorieten, dat wel.



Maar dan... zjoefff. Als uit het niets flitst als een bliksemschicht een zwarte Audi voorbij. Van het ene moment op het andere moment gaat de auto honderd meter verder ineens vol in de ankers. Dan maar er voorbij, besluit Cindy. Als ze op de linkerbaan bij de Audi langszij komt, heeft de bestuurder haar precies waar hij haar hebben wil.



Gas geven, vaart minderen, remmen. Niets helpt. De autostalker blijft op de rechterhelft naast de familie uit Emmer-Compascuum rijden. Alexander is het zat. Als hij het raampje laat zakken, lacht een blanke man van rond de 35 jaar met kort haar en stoppelbaardje hem uit en plaatst de finishing touch van zijn kat-en-muisspel. Hij geeft een ruk aan het stuur en boort de neus van zijn bolide in de flank van de Skoda.



Met moeite houdt Cindy de wagen op de weg. De Audi scheurt met grote snelheid weg en neemt de eerste de beste afslag richting stadion Meerdijk. Onder het licht van een benzinepomp bij Emmerschans zet Cindy de wagen aan de kant. Om diep adem te halen en de schade op te nemen. Die wordt later op 1500 euro geschat. Via Facebook roept Cindy getuigen op zich te melden.



De volgende dag meldt zich iemand bij de politie die de letters NOH op de witte kentekenplaat van de Audi heeft gezien. ,,Helaas te weinig indicatie om de auto op te kunnen sporen”, zegt politiewoordvoerder Pieter de Roos. Cindy Strijkers-Brakel weet zeker dat haar gezin willekeurig doelwit was. ,,Ik ken niemand die ons zoiets aandoet. Hier moet alcohol of drugs in het spel zijn geweest.” De ironie wil dat zij ambassadeur is van boekenclub Hebban. Het is nu Kinderboekenweek. Het thema is... griezelen. ,,Dat thema is voor ons wel heel apart ingeluid.”

Reacties

15-10-2017 15:59:29 allone

Oudgediende



OT wat een lang verhaal, is die ijshockeywedstrijd echt relevant? @De_Paus: respect krijg je niet zomaar, die moet je verdienenOT wat een lang verhaal, is die ijshockeywedstrijd echt relevant?

15-10-2017 19:21:08 Jorts

Senior lid



Dit is off-topic maar ik kom Emmer-Compascuum echt overal tegen tegenwoordig. Geen idee waarom.

15-10-2017 19:31:33 HHWB

Erelid



T S Ik had laatst ook zo'n mongool van een Duitser, of liever mof, voor me welk het nodig vond om zomaar van 120 naar 60 te gaan in 5 seconden....

