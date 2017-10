Grootste kerstbal van de wereld (19 meter hoog!) komt in Groningen

DOT Groningen is van plan om de grootste kerstbal van de wereld in de stad Groningen te plaatsen. Of nog beter: Het gebouw van DOT verandert in een giga-kerstbal.Dat bevestigt Renske Bos van de gastrobar in het Ebbingekwartier in de stad Groningen. ,,6 december vormen we ons gebouw om tot een gigantische kerstbal.''Bos van Bos&Bos catering zegt dat de bol van het gebouw helemaal wordt volgeplakt met led-verlichting. ,,Die worden vastgemaakt met een soort supermagneten. Daarmee kunnen we allerlei verschillende soorten kerstballen vertonen. Hoe kitschiger, hoe beter. Er komt zelfs een haakje aan de bovenkant. Mooi toch?''De eigenaresse van DOT bezweert dat Groningen dit jaar de grootste kerstbal van de wereld krijgt. ,,De bal heeft een diameter van 26 meter en zal 19 meter hoog worden.'' De stad Heerlen had onlangs een kerstbal van acht meter hoog. ,,Maar die was van plastic en steeds lek. Toch kwamen er heel erg veel mensen op af.''Volgens Bos wordt samengewerkt met Lichtpunt Theatertechniek uit Groningen. ,,Het wordt heel groots. Denk aan de Champs-Élysées.''Bij DOT hebben ze al maanden voorpret over het plan voor de giga-kerstbal. ,,Een collega loopt nu al met oorbellen in de vorm van kerstboompjes in haar oren. We zijn sowieso heel kerst-minded.''DOT bestaat een jaar en stond daarvoor bekend als het Infoversum.