Lents stel gaat zelf achter internetoplichter aan

Verkoop je je Playstation op Marktplaats, ben je alert op oplichting met zo'n valse app van de bank, wordt er met nauwelijks van echt te onderscheiden vals geld betaald. Dan ben je bij Sharisca Steinmann en haar man Jaouad uit Lent aan het verkeerde adres. ,,Dat laten we niet op ons zitten'', klinkt het vastbesloten.



Een witte Playstation 4 is het, met spellen. 315 euro wilden ze ervoor hebben. Ene Mustafa belde dat hij 300 euro wilde betalen en 'm meteen kwam halen. Een halfuur later stond hij voor de deur. ,,Ik heb nadat hij gebeld had zijn nummer opgeslagen en herkende hem van zijn profielfoto op WhatsApp'', zegt Steinmann. Hij had een andere jongen bij zich, die een neef uit Utrecht zou zijn. De twee vertelden dat ze veel gameden.

Zes briefjes



'Mustafa' telde zes briefjes van 50 euro neer en de spelcomputer wisselde van eigenaar. ,,Het viel me al op dat hij behoorlijk wat geld op zak had voor zo'n jonge jongen, want ik schat hem niet ouder dan een jaar of 19'', zegt Steinmann. De dag erop toog het gezin naar de bouwmarkt en wilde de aankopen daar met een van de briefjes van 50 betalen. Dat bleek vals. De vijf andere eveneens.



Daar sta je dan. ,,We wisten even niet wat we moesten. We zijn maar naar het politiebureau in Nijmegen gegaan. Maar de politie had geen tijd om onze aangifte op te nemen. Vrijdagavond konden we terugkomen. Bijna een week later! Mijn man heeft nog tegen de politie gezegd: 'Ik hoop dat jullie hem eerder vinden dan wij'.'' Het liep anders.



,,We zijn door Nijmegen gaan rijden, steeds stopten we bij groepjes hangjongeren en hebben aan hen zijn foto laten zien. En onze buren plaatsten zijn foto op Facebook met de vraag of mensen hem kenden'', vertelt Steinmann. Binnen een paar uur wisten ze naam en adres van de vermoedelijke oplichter, een gamer uit Arnhem die naar een andere naam luistert dan Mustafa. Dus ging de rit naar Arnhem. Na eerst de politie te hebben gemeld wat ze aan de weet waren gekomen en na telefonisch contact met de jongen.



Die had op zijn beurt familieleden opgetrommeld. Voor de deur van de flat aan de Schiphollaan waar de vermoedelijke oplichter woont, kwam het tot een opstootje. De politie moest eraan te pas komen. ,,Die heb ik gebeld, want ik voelde me bedreigd'', zegt de Arnhemse gamer. ,,Ik heb hier helemaal niets mee te maken.'' Op de vraag of hij de Playstation in bezit heeft, geeft hij geen antwoord. ,,Ik wil verder niets zeggen.''



,,De politie baalde dat er geen aangifte lag, want dan hadden ze naar binnen gekund om onze spullen terug te halen'', zegt Steinmann op haar beurt. De politie bevestigt alleen assistentie te hebben verleend bij oproer aan de Schiphollaan zondag, dat daar meerdere mensen bij betrokken waren en het ging om een Playstation die met vals geld zou zijn betaald. Het koppel uit Lent mocht wel eerder aangifte komen doen. Dinsdagmiddag in Arnhem. Het duurt twee weken voordat ze horen of en hoe dit een vervolg krijgt.

Reacties

14-10-2017 18:19:47 Grouse

Senior lid







Geen tijd? Te druk met wat? Klaverjassen?



14-10-2017 18:42:31 stora

Stamgast







@Grouse , zo kan je in de krant lezen dat er minder misdaad is om dat er minder aangifte wordt gedaan.

14-10-2017 18:46:25 Emmo

Stamgast







Quote:

Maar de politie had geen tijd om onze aangifte op te nemen.

Quote:

Het koppel uit Lent mocht wel eerder aangifte komen doen. Dinsdagmiddag in Arnhem. Het duurt twee weken voordat ze horen of en hoe dit een vervolg krijgt.

Geen wonder dat de criminaliteit in de Geen wonder dat de criminaliteit in de statistieken daalt. Op deze manier wordt het binnenkort eigen-rechter spelen. Van justitie heb je niets te verwachten.

14-10-2017 20:35:19 De Paus

Oudgediende







S De politie is er toch alleen maar om gewone burgers te pesten met allerlei enorm hoge boetes, als je een paar kilometer per uur te hard rijdt op een stille snelweg, of als je je huisvuil een uur te vroeg buiten zet. Welke oen gaat de politie nou lastig vallen met misdaad?

