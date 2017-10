Papier en inkt zijn op: verlopen paspoort Venezuela plots twee jaar langer geldig

Een nieuw dieptepunt in de economische crisis die Venezuela teistert: verlopen paspoorten zijn plots twee jaar langer geldig. De reden: het overheidsbureau dat de paspoorten verzorgt, zit zonder papier en inkt.



President Nicolás Maduro heeft een decreet ondertekend waarin de noodmaatregel wordt bekrachtigd, schrijft de Britse krant The Times. Die is nodig geworden doordat de vraag naar nieuwe paspoorten de laatste tijd enorm is gestegen: Venezolanen willen het land massaal verlaten nu het wordt getroffen door de ergste economische crisis die de wereld de afgelopen decennia heeft gezien.



Dat blijkt onder meer uit de immigratiecijfers van Colombia: alleen al in augustus namen 58.000 Venezolanen hun toevlucht tot het buurland, drie keer zoveel als begin dit jaar. Maar minstens een miljoen inwoners van Venezuela konden geen kant op doordat ze maanden moesten wachten op nieuwe reisdocumenten.



De crisis in Venezuela wordt vooral veroorzaakt door de scherpe daling van de olieprijs. Het land is sterk afhankelijk van de olie-export. Sinds die veel minder oplevert, zijn in de winkels tekorten ontstaan aan de meest alledaagse producten.

Reacties

14-10-2017 16:14:05 Emmo

Lijkt mij een heel goed idee voor zowel de Nederlandse paspoorten als de Amerikaanse visa.

