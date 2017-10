Goed nieuws: patat is gezond

Vergeet light-producten, patat met mayonaise is gezond. Die boodschap komt woensdagavond op het Frituurfestival in Groningen verrassend genoeg van het Healthy Ageing Network.



Met een grote glimlach vliegt chef Fareeda van der Marel van restaurant Achterwerk heen en weer tussen de bar en de frituur. Tuurlijk, ze wil met liefde over haar snacks vertellen, maar de kruidenvlammetjes zijn klaar en moeten er dus wel even uit. Want ja, interview of niet, de bezoekers van het Frituurfestival in Groningen, woensdagavond in nachtclub Oost, willen eten.



Wie de locatie in de Oosterstraat nog kent als de Gym, de culturele broedplaats voor dance, garagepunk, poëzie en meer, kijkt verbaasd rond. De donkere ruimte achterin met podium en bar heeft plaatsgemaakt voor een speels en tikje industrieel restaurant met gele muren en moderne keuken. Het vertrek en de rest van de nachtclub zitten vol snackbakkers en snackliefhebbers.



Te midden van de bezoekers die rondlopen met puntzakken patat staat Nick Cramer, projectleider voeding bij Hannn, het Healthy Ageing Network in Noord-Nederland. U weet wel, die club van onder meer het UMCG die erop hamert dat noorderlingen een ongezonde leefstijl hebben en meer kans op obesitas, kanker, hartziekten en diabetes.



Op de vraag of hij hier daadwerkelijk is om snacks aan te prijzen, reageert Cramer ook al met een glimlach.



„Dat klopt.”



Patat is niet ongezond, begint hij zijn betoog. Gevarieerd eten en niet te veel, daar draait het om. Wie dat doet, kan rustig eens friet bestellen en ook chips mag soms best.



En vergeet alle light-producten, vult diëtist Alyanne Barkmeijer aan, daar zit veel te veel suiker in. Er is niks mis met vet, vooruit, met mate dan. „Ik wil het opnemen voor patat met mayonaise.”



Deze verrassende boodschap is onderdeel van een nieuwe strategie van Hannn, vertelt Cramer. Niet langer vertellen wat mensen moeten eten, nee, dat werkt niet bij iedereen.



„Niet iedereen houdt van hummus met tonijnsalade. Er zijn mensen die niet willen horen dat ze meer groente moeten eten. Flikker op, zeggen zij, ik wil vlees.”



Onbewuste verleiding, noemt Cramer de tactiek om ook die laatste groep aan te spreken. „We hopen dat er snackbars zijn die hun assortiment willen verbreden. Water in plaats van cola, standaard een salade bij de patat, een blaadje sla onder een net iets kleinere kroket.”

Vivien Ferguson met Spaanse Eierbal. Foto: Corné Sparidaens



Cramer riep de hulp in van Jornt Weersing, een jeugdige Fries die onder de naam De Bruine Fruitschaal nieuwe snacks bedenkt. Alles paneren is zijn missie. Zijn drogeworstkroket bleek geen succes, véél te zout, maar zijn snertkroket en boloschijf doen het goed.



Voor Hannn bedacht hij een gezonde kroket met paprika, broccoli en bloemkool.



De kroket valt in de smaak op het Frituurfestival, net als de vlammetjes van chef Van der Marel. „Erg lekker”, vindt Janika Heitmann (28 ) uit Groningen. Naast haar neemt Remco Gaikema (35) de laatste hap van zijn vegandel speciaal. „Net iets zachter dan een frikandel”, oordeelt hij. En ja, ook al lekker. „We komen hier vast nog wel eens terug.”

Mijn moeder zei meer dan veertig jaar geleden al: "als je alles eet met mate, krijg je van alles voldoende binnen".

: Ga je mee een patatje eten?



Laatste edit 14-10-2017 13:59 Erg verrassend vind ik dit niet, dit had ik ze ook wel kunnen vertellen @Emmo : Ga je mee een patatje eten?

@Emmo : Mag ik ook komen? Ik krijg opeens ook zo'n zin in patat!

@GroteMop1983 : Tuurlijk, waar er twee kunnen eten, kunnen er drie eten.

@GroteMop1983 : zal ik maar ff langs je rijden dan, op weg naar zal ik maar ff langs je rijden dan, op weg naar @Emmo

S Quote:

...maar zijn snertkroket en boloschijf doen het goed.



Nou weet ik wel wat dat is maar elke keer als ik het hoor of lees dan denk ik: "Zal wel niet veel soeps zijn." Nou weet ik wel wat dat is maar elke keer als ik het hoor of lees dan denk ik: "Zal wel niet veel soeps zijn."

S @Emmo :

: Ik bak zelf. Kom maar langs Quote @allone : Ik bak zelf. Kom maar langs



En dan vervolgens samen een beschuitje eten? En dan vervolgens samen een beschuitje eten?

S @Emmo : Dan moet je dat dan maar effe heel snel leren als je de dames uitnodigt.

