Lokale wet in VS: straf voor ouders als hun kind iemand pest

Een bijzondere maatregel in North Tonawanda, een plaats in de Amerikaanse staat New York: ouders maken kans op een boete of gevangenisstraf als hun kind de wet overtreedt. Het gaat vooral om pesten, maar ook om ander vervelend gedrag in het openbaar.



De lokale wet is 1 oktober ingegaan. Aanleiding was de actie van Victoria Crago, een moeder die zag hoe haar 13-jarige zoon van een schoolgenoot een vuistslag vol in het gezicht kreeg.



Op Facebook begon ze een actiegroep die het probleem op de agenda zette in North Tonawanda, waar ruim 30.000 mensen wonen. De gemeenteraad denkt door de wet de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding te vergroten.



Ouders lopen nu, bij wangedrag van hun kind, het risico een boete te krijgen van 250 dollar (omgerekend 210 euro) of een celstraf van maximaal twee weken. "Hopelijk hoeven we de wet nooit in te zetten", zegt een schoolbestuurder tegen de nieuwszender ABC, "maar die is bedoeld voor extreme gevallen." Hij vindt de maatregel passen in de verbetering 'die scholen voortdurend nastreven'.



Beau Oldenburg van de Rijksuniversiteit Groningen, die onderzoek doet naar pesten, vraagt zich af of de nieuwe wet zinvol is. "Vooral bij pesten ligt het ingewikkeld: dat is een groepsproces waar heel veel mensen een rol in spelen. Het gebeurt vrijwel alleen als er een publiek van omstanders aanwezig is. Daar moet je ook de oplossing zoeken, denk ik."



Ze zegt dat ook ouders vaak met hun handen in het haar zitten als het om pesten gaat. "Maar daar zitten natuurlijk ook weleens ouders tussen die er onverschillig onder zijn. Die kun je op hun verantwoordelijkheid aanspreken al vraag ik me af of een boete daar het juiste middel voor is."



Door wangedrag zoals pesten toe te laten of zelfs aan te moedigen, kunnen ouders hun kinderen het slechte voorbeeld geven. Daarom is het belangrijk, zegt Oldenburg, dat ouders laten merken dat ze het pestgedrag afkeuren. "Ik denk niet echt dat het helpt als ze de kans lopen aan de schandpaal te worden genageld."

