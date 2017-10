Chauffeurs die maandenlang leven in hun cabine. Dat is moderne slavernij

De Roemeense vrachtwagenchauffeur Mihai heeft een Nederlandse baas. Maar hij krijgt een Roemeens salaris. "Ik verdien 235 euro per maand. Veel minder dan een Nederlander of een Duitser, terwijl ik hetzelfde werk doe."



De baas van Mihai heeft zijn transportbedrijf geregistreerd in RoemeniŽ. "Als hij mij inhuurt, kan hij mij het minimumsalaris betalen volgens de Roemeense wet. Maar dat is niet eerlijk. Iedereen zou hetzelfde betaald moeten worden."



Mihai krijgt nog een onkostenvergoeding van 60 euro per dag. "Dat is bij elkaar zo'n 1800 euro per maand. Het is veel geld voor Roemeense begrippen, maar ik werk in Nederland. Dus betaal ik Nederlandse prijzen."



De Roemeen is nu negen weken van huis. Al die tijd brengt hij door in de cabine van zijn truck. "Ik mis mijn vrouw en mijn dochtertje, mijn thuis. Het is dat ik geld spaar om een huis te bouwen, anders zou ik hier niet zijn."



Het verhaal van Mihai staat niet op zichzelf. In Brussel gaan steeds meer stemmen op om het inhuren van goedkope arbeidskrachten uit Oost-Europa aan te pakken. Maar niet iedereen gelooft dat strengere regels zullen helpen.



In een land als Nederland worden bestaande regels al nauwelijks gecontroleerd. Vakbond FNV struint elk weekend de grote Nederlandse parkeerplaatsen af, op zoek naar misstanden. Die parkeerplaatsen staan vol met Oost-Europese chauffeurs.



"Hier in Venlo bijvoorbeeld staan heel veel buitenlandse vrachtauto's, omdat in BelgiŽ, Duitsland en Frankrijk de Europese rij- en rusttijden streng worden nageleefd", zegt Edwin Atema van FNV-vervoer.



"Daar krijgen transporteurs torenhoge boetes als ze hun chauffeurs maandenlang in hun cabines laten bivakkeren. Daarom zeggen werkgevers: rij maar naar Nederland, daar controleren ze niet. Dat is absurd."



Volgens de Europese regels mogen chauffeurs de 45 uur verplichte rust niet in hun cabine doorbrengen. In Duitsland, Frankrijk en BelgiŽ krijgt hun werkgever in dat geval een boete van 1800 euro. Bij de Belgen wordt door de politie streng gecontroleerd.



"Het gaat in eerste instantie om het beschermen van de chauffeurs. Dat ze in goede omstandigheden kunnen werken. Het lijkt nu vaak op moderne slavernij", zegt Frederic Martin van de federale wegpolitie.



Maar het is ook ter bescherming van de transporteurs die zich wel aan de regels houden. "Die kunnen niet concurreren met vrachtwagens die alleen maar in Nederland en BelgiŽ rijden en nooit terugkeren naar RoemeniŽ of Bulgarije."



Volgens Atema van de FNV moet het gehele systeem worden aangepakt. "De opdrachtgevers, de klanten van de transporteurs, willen de laagste prijs. Dan kom je in een negatieve spiraal terecht. Alleen de grote bedrijven profiteren op deze manier van de vrije markt."



Hij maakt zich grote zorgen over de Oost-Europese chauffeurs. "Die rijden rond zonder rechten en leven maandenlang in een cabine. Dat is niet hoe het vak hoort te zijn. Die chauffeurs zijn op deze manier niet bezig met hun werk. Alleen maar met overleven."

En nu wordt er in de kamer weer even over gepraat want het staat in de krant.

Het lijkt wel of de journalistiek de vergaderpunten aanbrengen en dan is het even scoren met loze praat.

Tot het wegebt en dan hoor of zie je er niets meer van.

Kijk maar naar de tbs bij misdadigers.

Elk kamerlid staat op zijn achterste benen en dat moet beter.

Maar dat zeiden ze bij de vorige moord door een tbs'er ook al en de moord daarvoor ook al.

En toch is er weer iemand door een tbs'er omgebracht en over een poosje zal er weer 1 zijn. Laatste edit 14-10-2017 09:38

Hij krijgt een verblijfsvergoeding van 60 Euro per dag. Komt uit op 1800. Volgens

Hoeveel lasten betaald mijnheer aan pensioen en belasting? Zou mijnheer wel belasting en dergelijke betalen? Van Roemenië weet ik het niet, maar mijn Russische collega's betalen geen belasting als ze meer dan 180 dagen buitenslands zijn, gewoon, naar de Russische wet.

Met andere woorden, ik krijg niet de indruk dat mijnheer zo verschrikkelijk wordt onderbetaald.

Er is wél een duidelijk verschil in werkgeversbijdragen. Voor een Roemeen zullen die, denk ik, beduidend lager zijn dan voor een Nederlander. Vandaar dat mijnheer makkelijker en sneller ingehuurd wordt dan een Nederlander.



In mijn vak heb ik exact hetzelfde. Mijn buitenlandse collega's worden lager betaald, houden meer over en kunnen thuis meer kopen voor hetzelfde geld. Moderne slavernij? De goede man krijgt een salaris betaald wat in zijn land niet ongebruikelijk is, en daar is hij willens en wetens mee accoord gegaan.Hij krijgt een verblijfsvergoeding van 60 Euro per dag. Komt uit op 1800. Volgens dit is het gemiddeld salaris in Nederland 1898 bruto.Hoeveel lasten betaald mijnheer aan pensioen en belasting? Zou mijnheer wel belasting en dergelijke betalen? Van Roemenië weet ik het niet, maar mijn Russische collega's betalen geen belasting als ze meer dan 180 dagen buitenslands zijn, gewoon, naar de Russische wet.Met andere woorden, ik krijg niet de indruk dat mijnheer zo verschrikkelijk wordt onderbetaald.Er is wél een duidelijk verschil in werkgeversbijdragen. Voor een Roemeen zullen die, denk ik, beduidend lager zijn dan voor een Nederlander. Vandaar dat mijnheer makkelijker en sneller ingehuurd wordt dan een Nederlander.In mijn vak heb ik exact hetzelfde. Mijn buitenlandse collega's worden lager betaald, houden meer over en kunnen thuis meer kopen voor hetzelfde geld.

