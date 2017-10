Game of Thrones-weg afgesloten vanwege te grote populariteit

Noord-Ierland gaat een deel van Bregagh Road afsluiten. De weg met markante bomen die een soort tunnel vormen werd een internationale toeristische attractie nadat deze als 'the Kingsroad' te zien was geweest in de populaire dramaserie Game of Thrones.Er kwamen hordes toeristen op af en door het toegenomen verkeer op de weg lopen nu de boomwortels gevaar, zeggen natuurbeschermers.Volgens het Noord-Ierse fietsnetwerk NI Green Ways zijn de Dark Hedges, zoals de bomen worden genoemd, nationaal erfgoed en moeten ze beschermd worden.Het verbod gaat op 30 oktober in. Vanaf die datum mag er geen verkeer meer over de weg. Alleen landbouwvoertuigen en auto's van hulpdiensten zijn hiervan vrijgesteld.