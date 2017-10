Boze menigte in Malawi lyncht vampiers

In Malawi zijn zeker vijf mensen vermoord omdat ze zich zouden hebben gedragen als vampiers. Een boze menigte viel de slachtoffers aan, omdat ze ervan verdacht werden menselijk bloed te hebben gedronken voor magische rituelen. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties, dat persbureau Reuters heeft ingezien.



De geruchten over vampirisme zouden zijn ontstaan in buurland Mozambique. Dorpsbewoners in het zuiden van Malawi waren zo bang dat ze verscheidene wegen hebben afgezet om de 'vampiers' op te jagen.



De situatie werd zo gevaarlijk dat de VN medewerkers moest verplaatsen naar veilige delen in het Afrikaanse land. De overheid heeft een avondklok ingesteld om meer moorden te voorkomen. Inwoners mogen nu nog maar tien uur de straat op, tot 17.00 uur. President Mutharika stelt een onderzoek in naar de situatie, die hij verontrustend en afgrijselijk noemt.



Het is niet voor het eerst dat er onrust ontstaat in Malawi vanwege dit soort redenen. Veel inwoners van het land geloven in hekserij. In 2002 werden er ook al mensen aangevallen omdat ze vampiers zouden zijn.

13-10-2017 11:59:57 Mamsie

Zucht.....Achterlijke opvattingen hebben ze daar nog.....

13-10-2017 12:06:02 Emmo

@Mamsie : Hullie vinden ons achterlijk omdat wij niet met het bestaan van vampiers op de hoogte zijn.

13-10-2017 15:04:28 Jawel

@Emmo : en dat willen de vampiers hier graag zo houden!

13-10-2017 15:57:43 stora

Ik ben benieuwd hoe die mensen halloween vieren met allemaal heksen

13-10-2017 16:13:49 Emmo

@stora : Halloween? Is dat niet de Amerikaanse versie van Sint Maarten?

13-10-2017 16:19:11 stora

@Emmo , net als Sinterklaas gaan we het eerst exporteren en dan importeren we het weer

13-10-2017 16:21:06 Emmo

@stora : Zoalng we maar geen invoerrechten hoeven te betalen.

