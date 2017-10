Kip valt van balkon, leidt politie naar wietplantage

De politie kreeg een vreemde melding: bij een woning in Zaandam zou een kip van het balkon zijn gevallen. Eenmaal daar aangekomen troffen zij er ook een wietplantage aan.



Na de melding spoedden de wijkagent en iemand van de dierenpolitie zich naar de betreffende woning. In de flat bleken twee kamers ingericht als hennepkwekerij met 90 planten in totaal.



Ook de leefomstandigheden van de kippen in de woning liet te wensen over, zo schrijft de politie op Facebook. Hoe het met de kip is die van het balkon viel, is onduidelijk.



De bewoner van het huis is aangehouden en de wietplanten zijn vernietigd. De dierenpolitie doet onderzoek naar de kippen in de flat en heeft de nodige acties ondernomen om hun welzijn te garanderen.

13-10-2017 09:52:09 venzje









Leuke boektitel: "De kip die van het balkon viel".

13-10-2017 10:01:45 De Paus









S sta ook vaak stoned op mijn balkon naar de mensen te zwaaien, maar gelukkig staat er een hoog hek voor mijn balkon, zodat ik er nog nooit van af gevallen ben. Iksta ook vaak stoned op mijn balkon naar de mensen te zwaaien, maar gelukkig staat er een hoog hek voor mijn balkon, zodat ik er nog nooit van af gevallen ben.

13-10-2017 12:55:46 GroteMop1983









In plaats van kip ik heb je. Wietplantage ik heb je?

13-10-2017 13:03:10 venzje









Een kip die high vliegt, kan diep vallen.

13-10-2017 14:14:18 allone









@venzje :



zo ontstaan nieuwe spreekwoorden zo ontstaan nieuwe spreekwoorden

13-10-2017 16:44:26 HHWB









T S Strtaks bij Albert Heijn: Kipwiet met heroïnesaus.. 1.99...

