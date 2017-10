Mijn ouders verzwegen dat ik blind was, tot ik het op mijn 17de bij toeval zelf ontdekte

“Ik had geen idee dat er iets mis met me was toen ik opgroeide. Ik droeg een bril en was erg onhandig, maar stelde er geen vragen bij. Tot ik op mijn

Reacties

12-10-2017 14:46:07 venzje

Hoe blind kun je zijn?

12-10-2017 14:51:40 Sjaak

O, is dát blind? Als je niks kunt zien? Raar verhaal hoor.

12-10-2017 15:01:09 allone

Quote:

“Momenteel ben ik halverwege een trektocht van 1.000 kilometer te paard door Colombia om aandacht te vragen voor de waarde van mensen met een beperking, ook in het bedrijfsleven” Nadat ze het bedrijfsleven ontvlucht is Nadat ze het bedrijfsleven ontvlucht is

12-10-2017 15:49:06 Mamsie

Tja, als het je niet verteld wordt dan weet je het niet hè!

12-10-2017 17:05:59 Hisoka

wat een prachtig verhaal.



Je eigen leven leiden zonder beinvloed te zijn door hoe andere mensen denken dat iemand met zo'n beperking zou moeten leven, en dus gewoon 100% jezelf zijn.



Dan moet je toch wel een redelijk unieke kijk op de wereld hebben, en dat vind ik persoonlijk prachtig.

12-10-2017 17:07:59 Jura6

@Hisoka :

een unieke kijk op de wereld hebben... Quoteeen unieke kijk op de wereld hebben... Die heeft ze zeker! Een beetje wazig maar dat bedoel je vast niet

12-10-2017 17:12:54 merlinswit

Ach door haar als ziende op te laten groeien kan ze nu mogelijk meer dan wanneer haar ouders haar continu hadden verteld dat ze practisch blind is en overal hulp bij nodig heeft. Zij heeft nooit veel gezien, dus zij wist niet anders. Hetzelfde als mensen doof geboren zijn. Die kunnen zich geen voorstelling maken van geluiden. Terwijl ze niet begrijpen dat wij zo onopmerkzaam zijn met onze ogen.



Laatste edit 12-10-2017 17:14

12-10-2017 18:25:05 GroteMop1983

Quote:

Ze begreep nu plots waarom ze alleen vage schimmen kon zien en een gezicht pas als ze er vlak voor stond. En waarom ze alles op een halve meter zag als door een onscherpe camera. “Ik begreep nu waarom ik altijd zo bang was om een kamer met mensen binnen te stappen (omdat ik niet kan zien wie ze zijn), waarom ik zo slecht ben in sport en waarom ik met mijn neus tegen het scherm ga zitten als ik televisie kijk.”

Oh, nu snap ik ook waarom ik sommige dingen niet zo goed doorheb, als ik dit verhaal lees ben ik ook vermoedelijk blind. *Belt haar ouders op.* Oh, nu snap ik ook waarom ik sommige dingen niet zo goed doorheb, als ik dit verhaal lees ben ik ook vermoedelijk blind.*Belt haar ouders op.*

12-10-2017 18:38:28 stora

Hun kind loopt weer eens tegen een lantaarnpaal en moeders snauwt kijk toch eens uit je doppen.

Terwijl ze weet dat haar kind stekeblind is.

@merlinswit , ik vind dat een wrede manier van opvoeden.Hun kind loopt weer eens tegen een lantaarnpaal en moeders snauwt kijk toch eens uit je doppen.Terwijl ze weet dat haar kind stekeblind is.

12-10-2017 18:39:11 Hisoka

@Jura6 :

Ik ging neer Ik ging neer

12-10-2017 19:20:50 allone

En als ze schimmen kan zien zal ze die lantaarnpaal ook wel schimmig zien @Jura6 :

@Hisoka :

een unieke kijk op de wereld hebben... Quoteeen unieke kijk op de wereld hebben... QuoteDie heeft ze zeker! Een beetje wazig maar dat bedoel je vast niet @stora : ik vind het niet wreed, en ze vindt het zelf niet wreed, en dat haar moeder tegen haar gesnauwd heeft maak jij er van.En als ze schimmen kan zien zal ze die lantaarnpaal ook wel schimmig zien

12-10-2017 20:12:29 merlinswit

en goed lopen . Maar maat houden ).



mijn schoonzus heeft wel de nodige handicaps, maar als ze op "deskundige" wijze was opgevoed had ze haar leven lang in een luier op bed gelegen. nu kan ze redeljjk functioneren. ze is zindelijk, kan zich aankleden, verbaal communiceren, fietsen etc..



natuurlijk is het belangrijk rekening te houden met een handicap, maar daar moeten tegelijkertijd grenzen aan gesteld worden. Je leven lang afhankelijk zijn is verschrikkelijk. Blinden en doven worden helaas vaak gezien als dom. Terwijl dat onzin is. Net als bij gewone kinderen is het belangrijk te kijken naar wat een kind wel kan en dat te stimuleren. Ook navigeren en leren kunnen deze kinderen gewoon leren. ze zullen dat alleen met andere handvatten doen dan wij. Als het fout dreigt te gaan kan je alsnog bij sturen.



Laatste edit 12-10-2017 20:14 @stora : mijn broer is doof geboren. Hij is op een horende school gegaan omdat hij langzaamaan steeds beter hoorde. Was hij naar een aparte school geweest of als dove opgevoed dan was hij zeer waarschijnlijk zijn levenlang gehandicapt geweest. terwijl hij nu horend en al werkt in de ict codering. Hij is nooit afgesnauwd omdat hij iets niet hoorde. hij zat zelfs bij een fanfare (hij kon heel hard trommelenen goed lopen. Maar maat houden).mijn schoonzus heeft wel de nodige handicaps, maar als ze op "deskundige" wijze was opgevoed had ze haar leven lang in een luier op bed gelegen. nu kan ze redeljjk functioneren. ze is zindelijk, kan zich aankleden, verbaal communiceren, fietsen etc..natuurlijk is het belangrijk rekening te houden met een handicap, maar daar moeten tegelijkertijd grenzen aan gesteld worden. Je leven lang afhankelijk zijn is verschrikkelijk. Blinden en doven worden helaas vaak gezien als dom. Terwijl dat onzin is. Net als bij gewone kinderen is het belangrijk te kijken naar wat een kind wel kan en dat te stimuleren. Ook navigeren en leren kunnen deze kinderen gewoon leren. ze zullen dat alleen met andere handvatten doen dan wij. Als het fout dreigt te gaan kan je alsnog bij sturen.

12-10-2017 21:06:43 HHWB

T S Mijn vader vertelde me laatst dat ik geen mens ben maar een kat... nu begrijp ik waarom het mij wel lukt om mijn achterste te likken en mijn broertjes niet....

12-10-2017 21:24:13 stora

@HHWB , dus door je vader ben je harstikke lenig geworden

