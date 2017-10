Trein ramt examenauto die afslaat op overweg: instructeur in shock

Op een spoorwegovergang bij Oisterwijk in Brabant sloeg gisteren een lesauto af tijdens het rijexamen. De auto werd vervolgens gegrepen door een intercity. De drie inzittenden bleven ongedeerd, maar ze zullen niet snel vergeten wat er is gebeurd. "Ik ben helemaal in shock. Ik zag m'n leven aan me voorbij gaan", zegt de rij-instructeur van de vrouw die examen deed.



De motor sloeg af omdat de vrouw verkeerd zou hebben geschakeld. "Op het moment dat we de spoorwegovergang op reden, sloeg de motor af", vertelt de instructeur tegen Omroep Brabant. "We probeerden de auto opnieuw te starten, maar de spoorbomen kwamen al naar beneden en er klonken bellen dat er een trein aankwam."



De rij-instructeur, die achterin zat, zegt dat hij tussen de twee voorste stoelen door de auto in een andere versnelling heeft gezet waardoor het voertuig achteruit kon rollen. "Daarna heb ik geroepen: Eruit! En ik ben zelf uitgestapt."



Toen de trein op de examenauto botste, zaten de leerlinge en de examinator nog in de auto. "Dan komt er ineens een trein op je af met honderd kilometer per uur. Het is echt een wonder dat er niks ergs is gebeurd. Als de auto iets meer naar voren had gestaan, was het einde oefening geweest", verzucht de instructeur.



De examenkandidaat is volgens haar leraar erg geschrokken. Of en wanneer ze haar examen opnieuw gaat doen, is niet duidelijk. De instructeur gaat sowieso verder met rijlessen geven. "Ik moet dit echt verwerken, maar ik ga zeker door."



"Je hoort zo vaak dat er ongelukken gebeuren, maar als je het dan zelf meemaakt... dat is zo onwerkelijk."



12-10-2017 allone

Is ze geslaagd?

12-10-2017 stora

Als de auto iets meer naar voren had gestaan, was het einde oefening geweest"

En het was een examen? En het was een examen?

12-10-2017 venzje

Of en wanneer ze haar examen opnieuw gaat doen, is niet duidelijk.



@allone : Nope: @stora : Einde examen was het sowieso al.

12-10-2017 Cyberficial

de auto in een andere versnelling heeft gezet waardoor het voertuig achteruit kon rollen. Ik denk eerder in zijn vrij. Maar goed ik heb misschien te lang mijn rijbewijs om dit goed te begrijpen



Ik denk eerder in zijn vrij. Maar goed ik heb misschien te lang mijn rijbewijs om dit goed te begrijpen

12-10-2017 Sjaak

@Cyberficial : Onze auto zou ik in zijn achteruit hebben gezet als hij niet meer wil lopen en op een overweg stilvalt. En dan met gekoppelde motor de startmotor laten draaien. Dan hobbelt hij wel achteruit van de overweg af.

12-10-2017 venzje

@Cyberficial : @Sjaak : Ik gok op @Sjaak zijn oplossing. Als ik de situatie via Streetview bekijk lijkt er geen of nauwelijks niveauverschil te zijn bij de betreffende spoorwegovergang (Heukelomseweg).

12-10-2017 TonK

Onze auto zou ik in zijn achteruit hebben gezet als hij niet meer wil lopen en op een overweg stilvalt

Als mijn auto niet meer wil lopen laat ik hem rijden. Als mijn auto niet meer wil lopen laat ik hem rijden.

12-10-2017 Heusdenaar

Als de motor afslaat zet ik hem op zijn 2 en probeer ik weer op te trekken 9 op de 10 keer start hij weer. En volgens mij leer je dit ook tijdens heg lessen.

