Coma-onderzoekers in de fout: wonderpatient blijkt allang dood

Het was groot nieuws eind vorige maand: wetenschappers zouden erin zijn geslaagd om een 35-jarige man die al 15 jaar in coma lag, iets terug te geven van zijn bewustzijn. Maar nu blijkt dat de patiŽnt enkele maanden na de proefperiode is overleden.



De onderzoekers hebben dit verzwegen, in overleg met de familie.



Wetenschappers plaatsten begin 2016 tijdens een korte operatie een kastje in de borstkas van de Fransman. Dat kastje stimuleert een belangrijke hersenzenuw, de nervus vagus, met kleine elektriciteitsstootjes. De nervus vagus verbindt de hersenen met bijna alle vitale organen. In de hersenen zit hij in de gebieden die een belangrijke rol spelen bij bewustzijn en alertheid.



Ongeveer een maand na de operatie begon de patiŽnt, die in coma was geraakt na een zwaar auto-ongeluk, 'tekenen van minimaal bewustzijn te vertonen'. Zo zou hij dingen hebben gevolgd met zijn ogen en zijn hoofd hebben bewogen.



Een jaar nadat een kastje in zijn borstkas was geplaatst, kreeg hij last van slaapapneu, het regelmatig stoppen van de ademhaling tijdens de slaap. Daarom werd de sterkte van de elektriciteitsstootjes verlaagd. In maart werd het kastje helemaal uitgezet. Enkele maanden later liep de man een infectie op, waaraan hij uiteindelijk overleed.



De onderzoekers verzwegen zijn dood omdat ze bang waren dat, ten onrechte, een direct verband zou worden gelegd tussen de stimulatie die de comateuze man kreeg en zijn overlijden, zegt hoofdonderzoeker Jacques Luautť tegen Le Monde. Dat ze zijn dood verzwegen, was een fout. "Natuurlijk zouden we vragen krijgen hoe het nu met de patiŽnt gaat."



Toen die vragen kwamen, antwoordden de onderzoekers dat ze na de succesvolle proefperiode geen verder onderzoek bij hem hebben verricht. De man was toen al enkele maanden dood.



Wat de onderzoekers hebben gedaan, is onethisch, meent de Franse krant Libťration. Ze verzwegen belangrijke informatie over de uitkomsten van het onderzoek. Bij het onderzoek zelf zet de krant ook zijn vraagtekens: de patiŽnt kon immers geen toestemming geven, en wie zegt dat hij de prikkels pijnloos heeft ondergaan?

11-10-2017 17:11:47 GroteMop1983

Getver! Als dit bij mij geconstateerd word dat er geen goede vooruitzichten zijn en ik maar in coma blijf liggen mogen ze gelijk bij mij de beademing af sluiten.

Bij het onderzoek zelf zet de krant ook zijn vraagtekens: de patiënt kon immers geen toestemming geven, en wie zegt dat hij de prikkels pijnloos heeft ondergaan?

Dat vraag ik mij dus ook af. Getver! Als dit bij mij geconstateerd word dat er geen goede vooruitzichten zijn en ik maar in coma blijf liggen mogen ze gelijk bij mij de beademing af sluiten.Dat vraag ik mij dus ook af.

11-10-2017 17:19:19 Emmo

En wat betreft die pijnprikkel, zo lust me d'r nog wel een. Wie zegt me dat een patiënt onder narcose geen pijnprikkel ondergaat? Eventueel kan dit aan de hand van de hersenactiviteit gemeten worden, en zo ver mijn kennis strekt in deze, wás er geen hersenactiviteit (= coma) @GroteMop1983 : Hm. Wat betreft die toestemming, ik mag aannemen dat de familie dit gedaan heeft, als zijnde zaakwaarnemer van de patiënt.En wat betreft die pijnprikkel, zo lust me d'r nog wel een. Wie zegt me dat een patiënt onder narcose geen pijnprikkel ondergaat? Eventueel kan dit aan de hand van de hersenactiviteit gemeten worden, en zo ver mijn kennis strekt in deze, wás er geen hersenactiviteit (= coma)

