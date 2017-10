Ooit was blauw een meisjeskleur en roze meer voor jongens





Gavin Evans, docent aan Birckbeck University legt in zijn boek The Story of Colour uit dat roze eind negentiende en begin twintigste eeuw de kleur was om mannelijkheid uit te drukken, terwijl blauw de kleur voor dames was.



Er zijn verschillende teksten waarin aan moeders wordt geadviseerd om hun zoon roze kleding te geven als ze willen dat hij mannelijk wordt. Willen ze dat hun dochter vrouwelijke eigenschappen ontwikkelt, geef haar dan blauwe kleren, zo klinkt het.



Daar is een logische verklaring voor. Blauw werd lang beschouwd als vrouwelijk vanwege de vermeende kleur van het gewaad van Maria, de moeder van Jezus. Dat was blauw. Roze werd gezien als de jongensachtige versie van de mannelijke kleur rood.



Dat veranderde vrij plotseling rond 1950, toen een grote reclamecampagne van verschillende merken roze in de markt zette als een typisch vrouwelijke kleur.

Foto Roze kleren, roze speelgoed en roze prinsessen op tv, als er één manier is om een meisje te definiëren dan is het wel door gebruik van de kleur roze. Maar nog niet zo lang geleden was het juist een jongenskleur.Gavin Evans, docent aan Birckbeck University legt in zijn boek The Story of Colour uit dat roze eind negentiende en begin twintigste eeuw de kleur was om mannelijkheid uit te drukken, terwijl blauw de kleur voor dames was.Er zijn verschillende teksten waarin aan moeders wordt geadviseerd om hun zoon roze kleding te geven als ze willen dat hij mannelijk wordt. Willen ze dat hun dochter vrouwelijke eigenschappen ontwikkelt, geef haar dan blauwe kleren, zo klinkt het.Daar is een logische verklaring voor. Blauw werd lang beschouwd als vrouwelijk vanwege de vermeende kleur van het gewaad van Maria, de moeder van Jezus. Dat was blauw. Roze werd gezien als de jongensachtige versie van de mannelijke kleur rood.Dat veranderde vrij plotseling rond 1950, toen een grote reclamecampagne van verschillende merken roze in de markt zette als een typisch vrouwelijke kleur.

Reacties

10-10-2017 18:12:42 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.513

OTindex: 57.592

Het zal allemaal wel. Maar wat een méér dan schattige foto is dat!

10-10-2017 18:42:46 Beereekhoorn

Erelid



WMRindex: 752

OTindex: 859





Laatste edit 10-10-2017 18:43 @Mamsie : zeker zo vreselijk schattig

10-10-2017 21:36:09 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 2.585

OTindex: 55

Ik snap al die gezeik om jongens of meisjes kleuren niet echt. Ik heb sinds ik getrouwd ben wel eens een rode t shirt of een roze overhemd aan en heb daar zowel in Nederland als in Turkije opmerkingen over gehad van het staat je hardstikke leuk maar ik zou het nooit dragen. Jah dat zei ik 20 jaar geleden toen ik vrijgezel was en meestal zwarte kleren droeg ook want toen was rood of roze voor mij ook een vrouwen kleur en je was een beetje "homo" achtig als je als man dat zou dragen. Totdat mijn vrouw een keer met een roze tshirt aan kwam en vroeg probeer het alsjeblieft gewoon een keer uit ik weet zeker dat het je veel beter staat als al dat zwart en ze had gelijk. Sindsien laat ik haar ook altijd mijn kleren uitzoeken.

10-10-2017 21:37:52 allone

Oudgediende



WMRindex: 29.837

OTindex: 60.056

@Heusdenaar :



teveel zwart vind ik ook triest, ik heb altijd kleurige kleren teveel zwart vind ik ook triest, ik heb altijd kleurige kleren

10-10-2017 21:40:22 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.513

OTindex: 57.592

Ik heb een aantal jaren geleden ook een roze poloshirt voor Papsie gekocht.

Iemand interesse? Het is nog gloednieuw...

10-10-2017 21:45:14 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 2.585

OTindex: 55

@allone : vrouwen hebben wat meer ervaring in kleren uitzoeken. Voor veel mannen geldt als het past is het goed en het liefst in "mannen" kleur. Daarom zijn mannen altijd heel snel klaar tijdens het winkelen. Ik heb kom altijd zelf in 1 winkel voor mijn kleren de verkoopster die daar werkt weet ook al precies wat ik moet hebben en ik neem mijn vrouw ook altijd mee de verkoopster komt met wat kleren mijn vrouw kiest het voor mij uit en ik hoef alleen nog maar te passen lekker makkelijk is dat.

10-10-2017 21:46:32 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 2.585

OTindex: 55

@Mamsie : stuur het maar op. Welke maat is het trouwens?

10-10-2017 21:56:04 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.513

OTindex: 57.592

@Heusdenaar : Hihihi, volgens mij heeft ie het al in de lorrenzak gedumpt.

10-10-2017 22:17:03 Emmo

Stamgast



WMRindex: 29.096

OTindex: 15.653

@Heusdenaar :

Sindsdien laat ik haar ook altijd mijn kleren uitzoeken. QuoteSindsdien laat ik haar ook altijd mijn kleren uitzoeken. Dat scheel een boel in de huiselijke onenigheden

10-10-2017 22:59:01 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 4.312

OTindex: 7.028

Oh. Maakt mij niet uit, hoor! Ik vind beide kleuren mooi. Oh. Maakt mij niet uit, hoor! Ik vind beide kleuren mooi.

10-10-2017 23:27:03 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 60.930

OTindex: 27.674

verstandiger is om gewoon eerst naar het kind te kijken, op de kleur van huid, haar en ogen te kijken en dan een kleur te kiezen die bij het kind past

10-10-2017 23:29:09 Emmo

Stamgast



WMRindex: 29.096

OTindex: 15.653

@botte_bijl: Kijken naar de kleur van de huid... RACIST!

10-10-2017 23:33:05 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 60.930

OTindex: 27.674

@Emmo :

als je je toonbaar wilt kleden, dan moet je de kleur van de kleding er toch aan aanpassen. als ik de verkeerde kleur groen aantrek, dan zou je spontaan de begrafenisondernemer bellen als je je toonbaar wilt kleden, dan moet je de kleur van de kleding er toch aan aanpassen. als ik de verkeerde kleur groen aantrek, dan zou je spontaan de begrafenisondernemer bellen

10-10-2017 23:34:08 Emmo

Stamgast



WMRindex: 29.096

OTindex: 15.653

@botte_bijl: Ik pak altijd wat vooraan in de kast hangt...

10-10-2017 23:37:32 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 60.930

OTindex: 27.674

@Emmo :

als je alleen maar kleding hebt in voor jou geschikte kleuren dan kan dat lang goed gaan.... als je alleen maar kleding hebt in voor jou geschikte kleuren dan kan dat lang goed gaan....

10-10-2017 23:39:37 Emmo

Stamgast



WMRindex: 29.096

OTindex: 15.653

@botte_bijl: Ik heb nog een hele zooi van een overleden oom van me. Ik zal eens kijken wat voor kleuren daar tussen hangen. Tante had overigens best een goede smaak.

10-10-2017 23:46:17 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 60.930

OTindex: 27.674

@Emmo :

als het jou niet staat, dan is er altijd wel een kringloop of zo waar men er mensen mee kan blij maken.... als het jou niet staat, dan is er altijd wel een kringloop of zo waar men er mensen mee kan blij maken....

10-10-2017 23:52:04 Emmo

Stamgast



WMRindex: 29.096

OTindex: 15.653

@botte_bijl: De vader van een goede vriendin overleed. De weduwe bood de overtollige kleding aan bij het Leger des Heils. Reactie: "Als het niet gestoomd is hebben wij er geen belangstelling voor". Resultaat: de kleding ging de ton in.

10-10-2017 23:55:35 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 60.930

OTindex: 27.674

@Emmo :

de ene kringloop is de andere niet. die in Uithoorn staat erom bekend dat het er een beetje smoezelig ruikt, van de ongewassen kleding de ene kringloop is de andere niet. die in Uithoorn staat erom bekend dat het er een beetje smoezelig ruikt, van de ongewassen kleding

11-10-2017 07:43:57 HHWB

Erelid



WMRindex: 4.877

OTindex: 142

T S



EWn dat gezeik over jongetjes moeten nu meer op meisjes lijken want dat is genderneutraal. En al je dat niet doet dan hoort jouw kind er niet bij en ben je slechte ouders...



Ik laat mijn kinderen dan maar groene kleding dragen.... dan heb je dat gezeur niet... hoop ik... @Heusdenaar : Mijn vrouw heeft ook getracht me van mijn zwarte kleding af te helpen.... niet gelukt. Al draag ik wel wat meer de wat meer gekleurde kleding als voorheen.EWn dat gezeik over jongetjes moeten nu meer op meisjes lijken want dat is genderneutraal. En al je dat niet doet dan hoort jouw kind er niet bij en ben je slechte ouders...Ik laat mijn kinderen dan maar groene kleding dragen.... dan heb je dat gezeur niet... hoop ik...

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: