Auto botst tegen boom en vliegt in brand, inzittenden proberen vuur met cola te blussen

Een automobilist is zaterdagavond tegen een boom gebotst op de Nieuwe Lijn/Bleukweg in Tilburg. Door de klap vloog het voertuig in brand. De inzittenden zouden het vuur met cola hebben proberen te blussen totdat de brandweer kwam.



Volgens een omstander raakte een inzittende gewond bij het ongeluk. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Twee andere mannen zouden niet gewond zijn geraakt.



Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk precies kon gebeuren. De brandweer heeft de autobrand uiteindelijk uitgemaakt.

Reacties

10-10-2017 16:24:32 Emmo









Cola is naast suiker voornamelijk water. Het zal dus inderdaad helpen, totdat alle water is verdampt en de suiker overblijft. Als die suiker dan gaat branden ben je héél ver van huis.

Een vaste-stof brand is moeilijk te blussen.

10-10-2017 16:49:24 BatFish









Quote:

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Laat eens denken... hard en onvoorzichtig rijden misschien? Laat eens denken... hard en onvoorzichtig rijden misschien?

10-10-2017 18:19:03 Jawel









@BatFish :

Quote:

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Laat eens denken... hard en onvoorzichtig rijden misschien? QuoteLaat eens denken... hard en onvoorzichtig rijden misschien?

Wellicht in combinatie met wat alcohol? Wellicht in combinatie met wat alcohol?

10-10-2017 19:13:50 stora









Quote:

Volgens een omstander raakte een inzittende gewond bij het ongeluk. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Twee andere mannen zouden niet gewond zijn geraakt.

Ik ken er veel meer die niet gewond zijn geraakt bij dit ongeluk. Ik ken er veel meer die niet gewond zijn geraakt bij dit ongeluk.

10-10-2017 23:14:56 botte bijl









@Emmo :

dus om een brand te blussen is cola-light mogelijk geschikter dus om een brand te blussen is cola-light mogelijk geschikter

10-10-2017 23:27:42 Emmo









@botte_bijl: Hangt er een beetje van af hoeveel van die cola je nodig hebt.

En ik weet niet hoe brandbaar de synthetische zoetstoffen zijn.

10-10-2017 23:30:57 botte bijl









@Emmo :

Quote:

En ik weet niet hoe brandbaar de synthetische zoetstoffen zijn.

die zoetstoffen gaan niet met hele grammen per 100ml cola, zoals suiker, dus dan heb je in ieder geval veel meer water.... die zoetstoffen gaan niet met hele grammen per 100ml cola, zoals suiker, dus dan heb je in ieder geval veel meer water....

