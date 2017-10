Wild zwijn overleeft zwemtocht in Zuid-Willemsvaart niet

De brandweer van Weert is zondagmorgen met een bootje de Zuid-Willemsvaart in gegaan in een poging om een wild zwijn te redden.

Het everzwijn was tussen de Trancheeweg en Sluis 16 in het water gevallen. Door de steile kadewanden kon het beest zelf niet meer uit het water komen.

Met een bootje wist de brandweer het everzwijn het dodelijk vermoeide dier uit het water te halen, om het over te dragen aan de dierenambulance. Eenmaal op de kant overleed het wild zwijn alsnog, laat een woordvoerder van de brandweer weten.

10-10-2017 14:09:18 Emmo

Hier (Kop van Overijssel) hebben de kanalen speciale taluds voor de reeën die regelmatig naar de overkant willen.

10-10-2017 14:13:00 stora

Maar dit was bij een sluis.

Maar dan mogen ze er wel een hek neerzetten zodat beesten en kinderen er niet zomaar in het water kunnen vallen. @Emmo , zo hoort dat ook.Maar dit was bij een sluis.Maar dan mogen ze er wel een hek neerzetten zodat beesten en kinderen er niet zomaar in het water kunnen vallen.

10-10-2017 14:19:31 venzje

Dus ongeveer hier . Voor zover ik weet ziet de oever van zo'n beetje de hele Zuid-Willemsvaart er zo uit, van Maastricht tot aan Den Bosch. Daar komt zo'n beest nooit uit, al zwemt hij nog zo ver.

10-10-2017 23:12:49 botte bijl

@venzje :

hoe breng je een wild zwijn bij dat het niet over de vangrail mag klimmen hoe breng je een wild zwijn bij dat het niet over de vangrail mag klimmen

10-10-2017 23:26:21 Emmo

@botte_bijl: Bordje neerzetten: Het is voor wilde zwijnen verboden om over de vangrail te klimmen

10-10-2017 23:28:47 botte bijl

@Emmo :

gecombineerd met een alfabetiseringsprogramma voor wilde zwijnen is het succes verzekerd gecombineerd met een alfabetiseringsprogramma voor wilde zwijnen is het succes verzekerd

10-10-2017 23:30:36 Emmo

@botte_bijl: Met kinderen is het ook gelukt. Dus waarom met zwijnen niet?

