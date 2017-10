Man wil graag pak rammel, maar krijgt bekeuring

Een 19-jarige inwoner van Ermelo zal wanneer hij weer nuchter is, met gemengde gevoelens terugdenken aan het uitgaansweekend.



De jongeman ging uit in Harderwijk en liet zich de drank goed smaken. Op de Markt in Harderwijk vroeg hij omstanders in bezopen toestand of ze hem een pak rammel wilden geven.



Dat meldt wijkagent Jelle van Heerikhuize op Twitter.



Voorbijgangers gaven geen gehoor aan de verzoeken van de ErmeloŽr. En ook politieman Van Heerikhuize en zijn collega's hielden hun handen thuis. Althans, voor diens gedrag en staat van dronkenschap slingerden ze de man op de bon.

Reacties

10-10-2017 13:28:05 venzje

Oudgediende



WMRindex: 10.355

OTindex: 2.774

Uiteindelijk kreeg hij dus een financieel pak rammel. Misschien bevredigt dat zijn masochistische neigingen ook wel.

10-10-2017 15:00:14 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.014

OTindex: 14.821

@venzje : wel mooi ironisch, "nee" zeggen tegen een masochist die een pak rammel wil en hem zo nog verder kwellen

10-10-2017 21:54:24 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 2.585

OTindex: 55

Als hij mij had gevraagd had ik hem graag een paar keer willen uithalen zo ben ik opgevoed. Als iemand om hulp vraagt en je kan iets voor hem/haar betekenen dan help je gelijk.

10-10-2017 23:04:21 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 4.312

OTindex: 7.028

Zoo, die zou wel echt te diep in het glaasje hebben gekeken als je dat aan omstanders vraagt. Zoo, die zou wel echt te diep in het glaasje hebben gekeken als je dat aan omstanders vraagt.

10-10-2017 23:11:04 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 60.930

OTindex: 27.674

een pak rammel, wat moet die jongen daarmee

10-10-2017 23:25:28 Emmo

Stamgast



WMRindex: 29.096

OTindex: 15.653

@botte_bijl: Verkopen aan de meestbiedende?

10-10-2017 23:27:28 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 60.930

OTindex: 27.674

@Emmo :

wie koopt dat nou? wie koopt dat nou?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: