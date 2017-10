Politie vindt ruim 800.000 euro in auto van 83-jarige vrouw aan Belgische grens

Een gepensioneerde onderwijzeres is op de Belgisch-Franse grens tegengehouden toen ze 800.000 euro in haar wagen had. Hoewel het haar geld was, riskee

Reacties

10-10-2017 10:17:03 stora

Stamgast



WMRindex: 6.960

OTindex: 878

Deze vrouw heeft niets crimineels gedaan en toch moet ze 50.000 euro betalen.

Als je wat voor grote crimineel dan ook bent, dan kunnen ze het criminele geld niet afpakken.

tegen zo'n oud onschuldig vrouwtje durven ze dus wel.

10-10-2017 11:00:10 Emmo

Stamgast



WMRindex: 29.096

OTindex: 15.653





Het geeft wel aan dat de monetaire eenheid, waar Juncker, Timmermans en consorten zo hoog van opgeven, voornamelijk schone schijn is. @stora : De regels zijn duidelijk. Maar criminelen zijn beter in staat om sluipweggetjes te vinden dan oude onderwijzeressen.Het geeft wel aan dat de monetaire eenheid, waar Juncker, Timmermans en consorten zo hoog van opgeven, voornamelijk schone schijn is.

10-10-2017 11:07:07 stora

Stamgast



WMRindex: 6.960

OTindex: 878



En er is nu weer extra geld voor de liegende graaiers in de politiek.



Laatste edit 10-10-2017 11:07 @Emmo , omdat oude onderwijzeressen eerlijk zijn en eerlijkheid wordt bestraft.En er is nu weer extra geld voor de liegende graaiers in de politiek.

10-10-2017 13:19:33 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 60.930

OTindex: 27.674

echte criminelen leggen dat geld niet in een plastic zak in het zicht

10-10-2017 13:46:38 merlinswit

Erelid



WMRindex: 2.822

OTindex: 2.891

Tsja, dat geldmoet op de bamk staan, anders kan je niet gecontroleerd worden.

10-10-2017 14:34:45 kookgraag

nee je moet een persoon die een zedendelict verleden heeft los laten lopen{met alle gevolgen van dien},en een dame met geld in de auto oppakken en een boete geven.het is toch niet te geloven.Of het nou slim is van de dame weet ik niet maar het is haar eigen geld dus mag ze er mee doen wat ze wil.

10-10-2017 14:38:28 Emmo

Stamgast



WMRindex: 29.096

OTindex: 15.653



De oude dame had haar acht ton moeten opgeven.

Als jij handelaar bent en uitverkoop houdt dan moet jij die inkomsten toch echt opgeven aan de belastingen, en daarover inkomstenbelasting betalen. Met andere woorden: het mogen je centen zijn, maar je mag er niet vrij over beschikken. @kookgraag : Volgens de wetgeving die democratisch(?) tot stand gekomen is, is dat nu juist niet het geval.De oude dame had haar acht ton moeten opgeven.Als jij handelaar bent en uitverkoop houdt dan moet jij die inkomsten toch echt opgeven aan de belastingen, en daarover inkomstenbelasting betalen. Met andere woorden: het mogen je centen zijn, maar je mag er niet vrij over beschikken.

10-10-2017 23:08:41 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 60.930

OTindex: 27.674

eigenlijk wilde ze er alleen maar even mee naar haar dochter, net over de grens, zodat ze het samen konden natellen, en 's avonds voordat de bank sloot het geld weer op de rekening zetten

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: