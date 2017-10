Vliegtuig vliegt tegen huis VS, inzittenden ongedeerd

Bij een vliegtuigongeluk in de VS is zaterdasgochtend een klein vliegtuigje tegen een huis gevlogen. De ravage was groot, maar het persoonlijk letsel viel mee.De piloot verloor de controle over het toestel vlak na het opstijgen in de staat Virginia. Het eenmotorige vliegtuig vloog tussen twee bomen door en raakte de gevel van een huis.De drie inzittenden van het toestel, twee volwassenen en een kind, liepen geen noemenswaardige verwondingen op. De bewoners van het huis waren op het moment van het ongeluk niet thuis."Het is een wonder dat iedereen dit heeft overleefd", zegt een verbaasde getuige.