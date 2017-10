Jongen (7) landt met succes lesvliegtuig

De 7-jarige Britse jongen Marwan heeft met succes met een lesvliegtuig gevlogen en deze aan de grond gezet. Volgens Britse media is hij het jongste kind ooit dat een vliegtuig wist te besturen.Marwan is een echte vliegtuigfanaat. Hij wilde dan ook dolgraag een keer zelf achter het stuur zitten. Zijn wens kwam deze week uit, schrijft de Engelse krant Daily Mail.Voor zijn verjaardag kreeg de jongen van zijn ouders een vliegles in een Pipper III-vliegtuig.Omdat het jochie amper uit het raam kon kijken, moest hij op een kussen zitten. Hij zat naast een ervaren piloot. Zijn ouders vlogen ook mee.Eerst gaf de piloot de jonge vlieger allerlei instructies, daarna mocht de jongen zelf de stuurknuppel vastpakken. Met succes: het lukte het mannetje om een halfuur met het vliegtuig te vliegen en het toestel zelfstandig aan de grond zetten. Voor zover bekend is hij de jongste piloot van Engeland.Of dat toegestaan is? In Engeland zit er geen minimumleeftijd voor het nemen van vlieglessen.