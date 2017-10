Deze marathonloper ging zo hard in de wedstrijd op dat hij niet doorhad dat er iets kwam piepen

Een marathonloper had na iets meer dan twee uur lopen eindelijk de finishlijn in zicht en was zo geconcentreerd op de wedstrijd, dat hij niet doorhad

Reacties

07-10-2017 16:12:27 stora

Stamgast



WMRindex: 6.890

OTindex: 876



Maar de echte winnaar is zijn blinde vink, want die kwam als eerste over de finish Ja lulligMaar de echte winnaar is zijn blinde vink, want die kwam als eerste over de finish

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: